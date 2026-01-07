Bowen Yang sobre la salida de ‘SNL’ y las críticas de que es ‘simplemente gay y asiático’

Bowen Yang habló de su decisión de irse”Sábado noche en vivo” y su última aparición en el programa durante el episodio de esta semana de “Las Culturistas”, el podcast que presenta con su amigo y compañero comediante Matt Rogers.

Hablando de sus colegas en el programa nocturno de sketches, dijo: «El ecosistema de entretenimiento actual es tan turbulento que la gente tiene razones completamente válidas para quedarse más tiempo o, en muchos casos, no tienen el privilegio de quedarse tanto tiempo como quisieran. Tengo algo muy hermoso donde puedo decir que me quedé exactamente todo el tiempo que quise».

«Tal vez no estaba seguro de volver en el verano, y estoy muy contento de haberlo hecho», continuó Yang, haciendo referencia a su decisión poco ortodoxa de irse a mitad de la temporada 51.

También se tomó un momento para responder a una crítica que vio regularmente en línea durante su mandato en “SNL”.

“Siento que estuve realmente estancado todo el tiempo que estuve allí por la idea de que no había margen en nada de lo que hacía”, dijo Yang. Cuando Rogers dijo que era un insulto vago, Yang dijo que lo entendía: «Sabía que nunca iba a interpretar al padre. Nunca iba a interpretar algo genérico en los bocetos. Es un programa de bocetos; cada cosa dura como cuatro minutos. Es breve y está colapsado por necesidad, por lo que juega con arquetipos».

Continuó: «Estos arquetipos también están en relación con cosas genéricas, y hay un carácter genérico en la blancura y en ser un lienzo sobre el cual construir. Llegué preestirado, preteñido. La gente tenía sus sobredeterminaciones sobre lo que yo era, que era: ‘Oh, ese es simplemente el chico asiático gay en ‘SNL». Así que cada vez que intentaba trabajar fuera de eso, era completamente ignorado o todavía colapsaba en, ‘Oh, él está siendo gay y asiático como siempre.’” (Yang fue el primer miembro asiático del elenco de “SNL”).

Rogers comentó: «Hiciste tantas cosas. No creo que la gente necesariamente sepa que está siendo homofóbica cuando dice eso», y Yang coincidió: «Creo que el alcance es un mito y todo es cuestión de palatabilidad, ya sea que te cobren impuestos o te subvencionen».

“¿Le ganan a Pete Davidson por su alcance?” Dijo Rogers. ¿O se sale con la suya porque es genial y está dentro de la mirada masculina?

La sorprendente noticia de la salida de Yang de “SNL” se conoció el 19 de diciembre, justo un día antes de su último episodio del programa.

El último episodio de Yang fue presentado por su coprotagonista de “Wicked”, Ariana Grande. Los dos compartieron escenario durante su monólogo de apertura para cantar una parodia musical de “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey. Durante el resto del episodio de temática navideña, Yang apareció en bocetos junto a Grande y sus compañeros de reparto. Interpretó una versión del personaje de Kieran Culkin de “Home Alone”, Yoko Ono en la promoción de un álbum navideño y un estudiante de danza comprometido en una clase impartida por Grande y su coprotagonista de “SNL”, Marcello Hernández.

Durante Weekend Update, el ex miembro del elenco Aidy Bryant hizo un regreso sorpresa al programa para unirse a Yang como su dúo favorito de los fanáticos, Trend Forecasters, por última vez.

El espectáculo concluyó con un sketch de Yang interpretando a un barman en el JFK Delta Lounge. Sirve ponche de huevo a los viajeros mientras reflexiona sobre su último día de trabajo. Otros miembros del elenco van y vienen por la escena antes de que Grande y la invitada musical Cher se unan a Yang, abrazándose en una despedida final mientras concluyen una interpretación de “Why Come Home For Christmas” de Charles Brown. Las lágrimas en los ojos de Yang parecían genuinas.

Yang se unió a “SNL” como escritor en 2018 para la temporada 44 y se convirtió en miembro destacado del elenco en la temporada 45. Fue ascendido al elenco principal al comienzo de la temporada 47. A lo largo de su mandato, ha sido nominado al Emmy como actor secundario de comedia cuatro veces.