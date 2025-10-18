Bowen Yang se perderá el episodio del 18 de octubre de ‘Saturday Night Live’

Bowen Yang se perderá la grabación del 18 de octubre de “Sábado noche en vivo.”

Según una fuente cercana al programa, la ausencia de Yang fue planeada de antemano para que la estrella de “Wicked” pudiera aceptar el Premio Vantage del Museo de la Academia, que honra a un artista emergente que desafía y recontextualiza las narrativas dominantes en la televisión y el cine. Según se informa, todavía estuvo presente para ayudar a escribir el episodio de esta noche y aparecerá en un sketch pregrabado.

Yang recurrió a sus historias de Instagram el sábado para anunciar su salida del programa por una noche.

“Me perdí el programa de esta noche, pero será muy divertido”, escribió, “[Sabrina Carpenter] es asombroso”.

Como señaló Yang, Sabrina Carpenter servir como anfitrión e invitado musical para el show del sábado. Este marca el debut como presentadora de la dos veces ganadora del Emmy, aunque anteriormente apareció como invitada musical para el final de la temporada 49 presentado por Jake Gyllenhaal. También apareció en “SNL 50: The Anniversary Special”, durante el cual cantó con Paul Simon y apareció en un sketch junto a Marcello Hernandez.

El estreno de la temporada 51 fue presentado por mal conejito con música de Doja Cat. Amy Pohler presentó el siguiente episodio, acompañada por la invitada musical Role Model. Otro próximos anfitriones Incluye a Miles Teller, quien se unirá por segunda vez como presentador el 26 de noviembre, así como a los recién llegados Nikki Glaser y Glen Powell, quienes serán los anfitriones el 8 y 15 de noviembre, respectivamente.

“Saturday Night Live” se transmite todos los sábados a las 11:30 pm ET por NBC y por Peacock. Lorne Michaels creó y es productor ejecutivo del espectáculo, que se produce en asociación con Broadway Video.