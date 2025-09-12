Bowen Yang, Natasha Rothwell y más fotos de celebridades

Deje que comiencen los Emmys celebrando.

El circuito de fiesta de este año para la noche más grande del año de la industria de la televisión comenzó el jueves por la tarde con el brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood. Entre los invitados estaban Natasha Rothwell, Connie Britton, la estrella de «The Hunting Wives», Katie Lowes, y «compensando» la ruptura de Wally Baram.

Más tarde esa noche, Bowen Yang fue honrado en el único tostado anfitrión del evento de Emmys en las cuatro temporadas. La estrella de «Saturday Night Live» y «Wicked» compartió risas con Atsuko Okatsuka, Bobby Berk, Janet Yang y «The Pitt» protagonizan Shabana Azeez y Supriya Ganesh, entre otros.

Asegúrese de seguir revisando aquí durante todo el fin de semana para averiguar qué estaban haciendo las estrellas más grandes de la televisión durante los días y la noche antes de los Emmy, así como lo que estaban haciendo en las maderas después de que se entregó la última estatuilla el domingo.