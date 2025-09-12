Bowen Yang, Natasha Rothwell y más fotos de celebridades

Deje que comiencen los Emmys celebrando.
El circuito de fiesta de este año para la noche más grande del año de la industria de la televisión comenzó el jueves por la tarde con el brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood. Entre los invitados estaban Natasha Rothwell, Connie Britton, la estrella de «The Hunting Wives», Katie Lowes, y «compensando» la ruptura de Wally Baram.
Más tarde esa noche, Bowen Yang fue honrado en el único tostado anfitrión del evento de Emmys en las cuatro temporadas. La estrella de «Saturday Night Live» y «Wicked» compartió risas con Atsuko Okatsuka, Bobby Berk, Janet Yang y «The Pitt» protagonizan Shabana Azeez y Supriya Ganesh, entre otros.
Asegúrese de seguir revisando aquí durante todo el fin de semana para averiguar qué estaban haciendo las estrellas más grandes de la televisión durante los días y la noche antes de los Emmy, así como lo que estaban haciendo en las maderas después de que se entregó la última estatuilla el domingo.
Bowen Yang y Atsuko Okatsuka
Bowen Yang y Atsuko Okatsuka levantan un vaso en el único host del evento de Emmys.
Shabana Azeez y Supriya Ganesh
«The Pitt» está protagonizada por Shabana Azeez y Supriya Ganesh se encuentran en el único tostado anfitrión del evento de Emmys.
Bobby Berk y Atsuko Okatsuka
Bobby Berk y Atsuko Okatsuka comparten una risa del único anfitrión que Toast to the Emmys.
Chen, Voice Él es y Jazz Tangcay
Bing Chen, Bowen Yang y Jazz Tangcay de Variety en The One Host Toast to the Emmys en el Four Seasons Los Ángeles.
Simran Baidwan
El escritor y productor ejecutivo de «The Pitt» asiste al único anfitrión del evento de Emmys.
Lana cóndor
Lana Condor es preppy elegante en el único tostado anfitrión del evento de Emmys.
Natasha Rothwell
La estrella de «The White Lotus», Natasha Rothwell, es acertada en el Breakout Brunch de The Cut, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Lana Condor y Sammi Hanratty
Riegns morados para Lana Condor y Sammi Hanratty en el brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Aidy Bryant
El ex jugador de «Saturday Night Life» Aidy Bryant rockea un estampado de flores en el brunch de The Cut’s Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Emilia Jones
Emilia Jones se adapta al brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Katie Lowes, Connie Britton y Lindsay People
Katie Lowes, Connie Britton y los pueblos Lindsay de The Cut son de brazo en el brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Desi lydic
«The Daily Show» Correespndent Desi Lydic se vuelve completamente blanco en el brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Wally Baram
La estrella de «Overcompensing» Wally Baram llega al brunch de The Cut Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.
Jessica Williams
La estrella de «encogida» Jessica Williams aturde en Baby Blue en el brunch de The Cut’s Breakout, presentado por La Mer, en la edición de West Hollywood.