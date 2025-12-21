Bowen Yang llora en el último sketch de SNL con Ariana Grande y Cher en Exit

Bowen Yang Se despidió de “Saturday Night Live” con el sketch final de la noche, que también fue la última.

El viernes salió la noticia de que El episodio del sábado sería la última aparición de Yang. como parte del “SNL«Elenco después de estar en el programa durante ocho temporadas. Se unió por primera vez a «Saturday Night Live» como escritor en 2018 en la temporada 44 y luego se agregó al elenco como jugador destacado en la temporada 45. Fue ascendido a miembro principal del elenco en la temporada 47.

En el sketch, Yang interpretó a una azafata con una máquina de ponche de huevo rota en el salón Delta One que se iba para su último turno.

«Este es mi último turno. Es triste. Voy a extrañar todo acerca de este lugar. La forma en que huele. Las celebridades que vienen. La semana pasada, Josh O’Connor vino», dijo Yang, refiriéndose al presentador de «SNL» de la semana pasada.

La presentadora de esta noche, Ariana Grande, quien coprotagonizó con Yang las películas «Wicked», también apareció y se despidió de su amiga. Interpretando a un miembro de la familia del personaje de Yang, Grande dijo: «Me gustaría que estuvieras en casa, pero estoy muy orgullosa de ti y de todo el ponche de huevo que has hecho a lo largo de los años. Algunas cosas estuvieron geniales, otras estaban podridas».

«Y gran parte fue cortada», añadió Yang. «Pero sabes, también creo que el ponche de huevo es como yo. No es para todos, pero las personas a las que les gusta son mi gente». Los dos cantaron una canción juntos y se les unió la invitada musical Cher (quien interpretó a la jefa del fabricante de ponche de huevo) en el escenario, y Yang lloró al decir adiós.

«Oh, Rhonda, debería haber llegado a casa antes», dijo mientras se ahogaba. «Me siento muy afortunada de haber podido trabajar aquí. Y quería disfrutarlo un poco más. Especialmente la gente. Amo a cada persona que trabaja aquí. Porque han hecho mucho por mí, especialmente mi jefe».

Durante las últimas buenas noches para cerrar el espectáculo, Grande le dio un saludo especial a Yang: «¡Y Bowen yang, te queremos mucho! ¡Buenas noches!».

La partida de Yang a mitad de temporada se produce después de que varios miembros del elenco se fueran antes de que comenzara la temporada 51, incluidos Ego Nwodim, Heidi Gardner, Michael Longfellow, Devon Walker, Emil Wakim y John Higgins. Irse a mitad de una temporada es raro, pero no inaudito: Cecily Strong, Molly Shannon y Dana Carvey lo hicieron en el pasado.

Además de “Saturday Night Live”, Yang presenta el podcast de cultura pop “Las Culturistas” con su colega comediante Matt Rogers. Por primera vez, los dos presentaron sus Premios anuales Las Culturistas como una entrega de premios completa transmitida por Bravo y Peacock. Yang también repitió su papel de “Wicked” como Pfannee en el exitoso musical de este otoño “Wicked: For Good”. Él y Rogers también están escribiendo y protagonizando una próxima comedia para Searchlight Pictures.