Bowen Yang elogia a Heidi Gardner después de la salida de SNL como ‘uno de los grandes’

Bowen Yang está alabando su «Saturday Night Live«Coestrella Heidi Gardner después de ella Salir de la serie después de ocho temporadas.

«Eres uno de los grandes. Vas a ir a la historia», dijo Yang sobre Gardner en «Las Culturistas», su podcast con Matt Rogers, quien también ofreció elogios efusivos para el actor cómico.

El regreso de Yang para su séptima temporada en «SNL» se anunció a principios de esta semana. La serie de comedia de bocetos de NBC arrojó a un puñado de jugadores, incluidos Devon Walker, Michael Longfellow, Emil Wakim y John Higgins, mientras dan la bienvenida a cinco nuevos miembros del elenco. «Extrañaré a las personas que no regresan mucho, mucho», dijo Yang.

Yang señaló a Gardner como uno de los únicos miembros del elenco en «SNL» en quien se podía confiar solo en los bocetos de lápiz, sin un coguionista. «Siempre es algo muy, muy vulnerable como miembro del elenco para poner solo tu nombre», dijo Yang. «Pero cada vez que vieras solo ‘Gardner’, sabías que estabas en buenas manos. Ella se encargaría de escribir piezas para otro elenco».

Recordando sus piezas favoritas de Gardner, Yang dijo que una vez escribió un segmento de «actualización de fin de semana» para el punkie Johnson, quien dejó «SNL» en 2024. «Fue uno de los gestos más bellos y amables que he visto en ese programa, y ​​su corazón fue tan grande y claramente tan jodido», dijo Yang. «Un verdadero ancla en ese programa».

También habló sobre la presencia de Gardner fuera de la pantalla en Studio 8H, diciendo que ayudó a levantar el elenco y los espíritus de la tripulación durante los días de cierre de la pandemia. Gardner alentó a sus compañeros de reparto a que se enviaran mensajes de texto diarios sobre cosas que los hicieron sonreír, proporcionando un emocional «punto de apoyo» para Yang. «Simplemente una persona verdaderamente hermosa», agregó.

Yang y Gardner aparecieron en innumerables bocetos juntos a lo largo de los años, incluido «Secretario» con Pete Davidson y el escaparate de Gardner centrado en la comida «Mile High Burger Challenge».

«Saturday Night Live» regresa en NBC el 4 de octubre. Lea todo sobre quién se unió, se fue y permaneció en el programa en Variedad‘s Guía del elenco de la temporada 51.