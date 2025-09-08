Bowen Yang, Colin Jost, Michael Che, más

Después de un puñado de salidas y llegadas, «Saturday Night Live«Ha finalizado su elenco de la temporada 51, Variedad ha aprendido.

Bowen Yang, Ego Nwodim y Chloe Fineman volverán a la serie de comedia de NBC junto a Kenan Thompson para su récord de temporada 23.

A pesar de los informes de que Lorne Michaels estaba probando nuevos anclajes para «Weekend Update», Colin Jost y Michael Che regresarán para su duodécima temporada juntos detrás del escritorio.

También regresan para la temporada 51 de «SNL» están Mikey Day, Sarah Sherman, Marcello Hernández, Andrew Dismukes y James Austin Johnson. Además, los recién llegados de la temporada 50 Ashley Padilla y Jane Wickline regresan para su segunda temporada.

Variedad reportado en agosto Ese veterinario «SNL» Heidi Gardner dejaba la serie después de ocho años. Su salida siguió a las salidas de Devon Walker, Michael Longfellow y Emil Wakim. Además, el espectáculo Divida el trío de comedia de boceto por favor no destruyaCuando Martin Herlihy se muda al personal de escritura y John Higgins deja el espectáculo.

Por favor, no destruya el Ben Marshall, ha sido mejorado al elenco principal como «SNL» agrega cuatro caras frescas: Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.