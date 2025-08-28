‘Bouchra’ con destino a Toronto recogido por Lucky Number

Agente de ventas internacional Afortunado ha elegido la película animada de Orian Barki y Meriem Bennani «Bouchra», que se estrenará en la sección de plataforma competitiva del Festival de Cine de Toronto mes próximo. Variedad Debuta el primer clip de la película.

El Festival de Cine de Nueva York presentará el estreno estadounidense de la película más adelante en septiembre.

La película se centra en Bouchra, un cineasta marroquí en Nueva York, que está paralizado por el miedo a la página en blanco. Una llamada telefónica con su madre en Casablanca tiene un resurgimiento de recuerdos. Su intercambio tierno pero complejo provoca un avance creativo, abriendo un viaje a través de los lazos familiares, la hija y la emoción del amor.

Bennani dijo: «Lo que Orian y yo tenemos en común es que buscamos cuando algo se siente cierto. Es un equilibrio entre una cierta ternura y humor que no está tratando de ser genial o relevante, simplemente lo es. Esa ha sido nuestra brújula para esta película, especialmente a medida que exploramos la hija y la quirencia en un contexto del norte de África, que a menudo se aplica por las ideas importadas de lo que se veía» debería ser «.

Ella continuó: «La animación a menudo es mal entendida y considerada como un género en lugar de un medio lleno de potencial. Cuando escribimos y dirigimos, no pensamos en términos de animación de una manera limitante. Vamos después del nivel de matices y profundidad emocional que observamos en la realidad que nos rodea. El medio solo agrega posibilidades sin extremo con su poder simbólico instantáneo».

«Bouchra» es producido por Fondazione Prada. 2 la producción de lagartos también es productor. Los productores ejecutivos incluyen HI Production. La película también es ejecutiva coproducida por SB Films y el productor de Wes Anderson desde «Moonrise Kingdom», Octavia Peissel.

Lucky Number presentará otros cuatro títulos este año en el Festival de Cine de Toronto, incluido el estreno mundial de «Hen» de György Pálfi, también en la sección de la plataforma; La «Palestina 36» de Annemarie Jacir juega como una proyección de gala; y el título de sin cierto respeto «The Last For the Road» de Francesco Sossai se proyectará en la sección de la pieza central, junto con el ganador del Gran Jurado del Gran Jurado de Berlinale Silver Bear «The Blue Trail» de Gabriel Mascaro.