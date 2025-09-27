Bots inspirados en el inscripción de remo, flotador, zancada sobre la superficie del agua

Diminuto robots Inspirado por los insectos, pronto podría deslizarse sobre el agua, explorar áreas inundadas, monitorear contaminantes o recolectar muestras. Investigadores de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Virginia crearon dos prototipos que muestran lo que es posible. Hydroflexor, remar a través del agua con movimientos similares a las aletas, mientras que Hydrobuckler, «camina» hacia adelante con patas de pandeo, imitando la marcha de los estrideros de agua. Impulsados en el laboratorio por un calentador infrarrojo superior, estos robots se doblan y se mueven a medida que sus películas en capas responden al calor. El ciclo de calor y apagado permite que los robots ajusten la velocidad e incluso cambien la dirección, prueba de que el movimiento controlado y repetible es posible a esta pequeña escala.
Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo