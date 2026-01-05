Boston Rob y Bob el Drag Queen serán los anfitriones

“Los traidores» está recibiendo el tratamiento de podcast. Después del estreno de la temporada 4 de «The Traitors» en Peacock el 8 de enero, debutará el podcast complementario, presentado por ex traidores. Rob Boston mariano y Bob la drag queen.

Durante cada episodio del podcast, los presentadores “brindarán perspectivas expertas de la próxima cuarta temporada de ‘The Traitors’, con Boston Rob desglosando decisiones estratégicas de juego y giros de misión, mientras Bob the Drag Queen ofrece comentarios característicos sobre la apariencia, los momentos de estilo y el drama puro que definen la estética del castillo».

Bob the Drag Queen y Boston Rob fueron traidores durante la temporada 3 de la exitosa serie Peaock. Bob fue desterrado durante el cuarto episodio después de que Rob se volvió contra su compañero Traidor. Tres episodios después, Rob fue desterrado.

Cada episodio del podcast incluirá invitados de la cuarta temporada (jugadores desterrados o «asesinados» detrás de los muros del castillo) que compartirán información sobre la temporada y lo que los espectadores no vieron.

La cuarta temporada de “The Traitors” incluye a Donna Kelce, Mark Ballas, Rob Cesternino, Johnny Weir, Stephen Colletti, Michael Rapaport, Monét X Change y muchos más – completa lista de reparto aquí. Los primeros tres episodios se lanzarán el 8 de enero a las 6 p.m. PT; Dos nuevos episodios se lanzarán el jueves siguiente, seguidos de uno semanal durante toda la temporada. El final y la reunión se transmitirán el 26 de febrero.

Una vista previa especial del podcast se lanzará el 5 de enero.

El “Podcast oficial de ‘The Traitors’”, producido por USG Audio, una división de Universal Studio Group, estará disponible en Apple Podcasts, Spotify y todas las demás plataformas de podcasts; Los episodios de video también estarán disponibles el mismo día en Peacock y al día siguiente en el canal oficial de YouTube de “The Traitors”.

Jill Johnson y Shane Redsar de Tiny Horse son productores ejecutivos con Josh Bloch de USG Audio. Michael Wolf es coproductor ejecutivo y Zoe Klar es productora de la historia.