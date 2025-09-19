Boss de Pertamina Asegúrese de que el combustible importado esté en forma de combustible base, estaciones de servicio privado, por favor, Racik de acuerdo con el secreto de la cocina

Yakarta, Viva – Pertamina Asegure el combustible (Bbm) un adicional importar dado a Gasolinera-SpBu Private es BBM con niveles puros de octanaje (combustible base). El producto no se ha mezclado con sustancias adicionales.

El director (director) del presidente de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, explicó que los propietarios de estaciones de servicio privadas pueden continuar procesando la base eraL está de acuerdo con sus respectivas especificaciones. Para que el combustible vendido a los consumidores esté de acuerdo con los estándares de cada compañía.

«También hemos encontrado el punto de reunión entre todos nosotros, a saber, importaremos y daremos a las estaciones de servicio privadas en forma de combustible base. Entonces, combustible base, que por supuesto está de acuerdo con los estándares y especificaciones de la Dirección General de Petróleo y Gas (Dirección General de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, ed.) «, Dijo Simon en el Palacio Presidencial Indonesio, Yakarta, viernes 19 de septiembre de 2025.

«Combustible base Este es el combustible base inicial que posteriormente se formula o agregó aditivos de acuerdo con las recetas o secretos de la cocina de cada entidad comercial «, agregó

Se sabe que Simon se enfrentó al presidente Prabowo Subianto asistir a una reunión limitada y recibió dirección hoy. Más tarde, Simon enfatizó la pertamina también prometió continuar mejorando para producir combustible de calidad.

«Estoy en nombre de Pertamina, ciertamente también continuaremos trabajando duro para poder producir más productos de calidad y, por supuesto, aquellos que pueden obtener el apoyo de la comunidad», continuó Simon Aloysius Mantiri.

Pertamina Patra Niaga asegura que no haya contaminación por agua en la estación de servicio

Anteriormente, una serie de estaciones de servicio privadas, especialmente aquellas que operan en el área de Yakarta, dejaron de vender ciertos tipos de combustible porque la acción se había agotado desde la semana pasada. Algunas estaciones de servicio se ven obligadas a despedir a los empleados, y otras están cambiando para vender varios bocadillos.

Sin embargo, el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, enfatizó que las estaciones de servicio privadas de este año recibieron una cuota de importación de combustible más grande que 2024, que era un 10 por ciento mayor que el año anterior. Por lo tanto, Bahlil también sugirió que las estaciones de servicio privadas importan combustible adicional a través de Pertamina con un esquema de empresa a empresa (B2B).

Ministro de Energía y Recursos Minerales y Presidente General del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

En una sesión de conferencia de prensa en Yakarta el viernes, Bahlil anunció a los propietarios de estaciones de servicio privadas, a saber, Shell, Vivo, BP y Exxon Mobil habían acordado planear comprar BBM a través de Pertamina. «Acordaron, y de hecho tuvieron que aceptar comprar, colaboraron con Pertamina», dijo Bahlil durante una conferencia de prensa después de celebrar una reunión con propietarios de estaciones de servicio privadas en Yakarta.

Luego, relacionado con el volumen de importaciones, Bahlil dijo que la cuota adicional de las importaciones de combustible se discutiría más tarde en reuniones técnicas. Bahlil continúa el combustible adicional importado por Pertamina para estaciones de servicio privadas, es probable que solo llegue a Indonesia a más tardar 7 días. (Hormiga)