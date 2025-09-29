Bosch anunció despidos masivos, 13,000 trabajadores fueron víctimas de eficiencia

Yakarta, Viva – La industria automotriz alemana se agita nuevamente por la noticia de menos alentador. Gigante técnico Bosch Anuncia un plan de poda masivo para su fuerza laboral en medio de la condición de mercado automotriz global estancada y la competencia de nuevos jugadores como Tesla y BYD de China.

Este paso agrega una larga lista de desafíos que deben enfrentar la industria automotriz alemana que alguna vez fue conocida como uno de los más fuertes del mundo.

Además de estar deprimido por la competencia, Bosch también asoció su decisión con un aumento en los costos operativos, en parte debido a la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Estas condiciones crean una «brecha de costos» que es demasiado grande para cerrarse sin pasos de eficiencia radical, incluida la reducción de la mano de obra y la retrasación de la inversión en las instalaciones de producción.

Bosch dijo que reduciría 13,000 empleos como parte de los ahorros planificados de € 2.5 mil millones o equivalente a RP48.7 billones. La poda se centra en la división de movilidad en Alemania, que produce componentes de vehículos y software.

La compañía dice que hay una «brecha de costos» de € 2,5 mil millones (Rp. 48.7 billones) en su negocio automotriz, por lo que requiere una reducción de costos en todas las líneas lo más rápido posible. Además de la poda de los empleados, Bosch también planea reducir la inversión en las instalaciones de producción y la construcción de edificios porque la demanda de productos ha disminuido considerablemente.

Bosch señaló que tenía alrededor de 418,000 empleados en todo el mundo en diciembre de 2024

«El mercado global de vehículos continúa mostrando un desarrollo letárgico», la declaración oficial de Bosch, según lo citado por la BBC, el lunes 29 de septiembre de 2025.

«Lo siento mucho, no podremos evitar una mayor poda del trabajo afuera que se haya comunicado. Esto es muy doloroso para nosotros, pero desafortunadamente no hay otras alternativas», dijo Stefan Grosch, miembro del Bosch Management Council y director de relaciones industriales.

Bosch agregó que las posiciones en los campos de administración, ventas, desarrollo y producción probablemente se verían afectadas en las ubicaciones de Feuerbach, Schwiberdingen, WaiBlinggen, Bühl y Homburg.

Este anuncio surgió en medio de la disminución de la industria automotriz alemana, que anteriormente triunfó pero ahora tenía que enfrentar la gran presión de los competidores globales. La política de tarifas de Trump que cobra un arancel del 15% sobre las exportaciones de la Unión Europea a los Estados Unidos también exacerba la situación.

Aunque la tarifa es relativamente más baja que las impuestas a otros países, Bosch dijo que el entorno global desafiante y los altos costos adicionales hicieron que la compañía posiblemente mantenga la cantidad actual de mano de obra.

La compañía cierra la declaración diciendo que las discusiones con los empleados afectados comienzan inmediatamente.