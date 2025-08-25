VIVA – Herve Poncharal, jefe del equipo Tech3 KTM, desahoga su frustración por las controvertidas decisiones que involucran Enea Bastianini momento Motogp Gran Premio Hungría en el circuito de Balaton Park. El jinete italiano fue sentenciado a una penalización doble de vuelta larga debido a dos incidentes consecutivos cuando carreras Sprint el sábado pasado.

Al comienzo del sprint, Bastianini estuvo involucrado en contacto con Fabio Quartararo, que era demasiado agresivo en la curva 1, causando una colisión. Luego se vio obligado a salir de su posición inicial y perdió el dispositivo de altura de viaje, lo que desencadenó un accidente fatal con Johann Zarco poco después. Debido a que este evento fue el segundo error grabado para esta temporada, Bastianini recibió dos penalizaciones de vueltas largas en una ocasión.

Gresini Ducati Racer, Enea Bastianini

El propio Bastianini asumió que él era la principal víctima en el incidente, no el culpable. Dijo que el daño al componente del motor no permite un frenado efectivo, lo que desencadena una colisión con Zarco.

Hervé Poncharal condenó la decisión como un reflejo del enfoque burocrático solo insinuado como «CHATGPT gobernante», también conocido como reglas rígidas sin considerar el contexto concreto en la pista. Expresó su severa decepción y se sintió injusto porque Bastianini, que realmente sufrió daños graves, recibió un daño grave. pena pesado.

El francés sintió que la cresta era «la principal víctima» y criticó lo que llamó el enfoque de ‘chatgpt’ para los libros de las reglas tomadas.

«Estoy realmente decepcionado con lo que sucedió», dijo a TNT Sport, citado por Viva Automotive de Chocar Lunes 25 de agosto de 2025.

Poncharal expresó su frustración con los medios deportivos TNT: Sprint Race puede producir podio porque el comienzo y la calificación de Bastianini es muy prometedor. Sin embargo, debido a que la doble penalización que Poncharal se describe como «casi imposible de la misión» de ser salvadas todas las oportunidades desaparecen al instante.

Peor aún, la carrera de Bastianini terminó trágicamente solo unas pocas curvas después de que se anunció la penalización. Cayó en una esquina 12 y rodó en el medio de la pista, casi chocando con otros jinetes que condujeron. Afortunadamente, el piloto de Tech3 sobrevivió sin una lesión grave.

Poncharal agregó que la penalización de vueltas largas junto con el accidente realmente destruyó los resultados de la carrera.

«Cuando tu carrera está terminada antes de que realmente comience, la frustración es extraordinaria», agregó.

Afortunadamente, la penalización no se llevará a la próxima serie en Barcelona porque no tenía tiempo para correr