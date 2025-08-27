Bos Bulog enfatiza los requisitos para comprar arroz SpHP no necesita ser fotografiado

Yakarta, Viva – Presidente Director de Perum Bullog Ahmad Rizal Ramdhani afirmó a las personas que compraron arroz Estabilización de la oferta y los precios de los alimentos (Php) No es necesario ser fotografiado. Las noticias sobre esto no son ciertas.

Rizal dijo que el mecanismo de compra era solo a través de órdenes incondicionales simples sin acreditación. Enderezó el tema de la compra de arroz SPHP debe ser fotografiado, enfatizando que las disposiciones nunca se aplican en el mecanismo de distribución.

«Nada. Ahora no hay eso, solo problemas», dijo Rizal en Yakarta, citado el miércoles 27 de agosto de 2025.

Según él, la política que había circulado con respecto a la obligación de las fotos para los compradores en realidad vino del programa asistencia alimentaria 10 kilogramos de arroz, no en la distribución de los programas SPHP de arroz que también fueron llevados a cabo por Bulog.

Afirmó la compra de arroz SPHP solo a través de mecanismos de orden ordinario sin una foto del comprador. Porque el sistema de distribución se simplifica para no cargar a la comunidad o los minoristas.

«Esa es la foto de la asistencia alimentaria. SPHP o no? Banpang (asistencia alimentaria) es la foto», dijo.

Rizal explicó que la aplicación SPHP hace clic solo registra los pedidos de rastro, para que Bulog pueda averiguar quién es el cliente, la cantidad solicitada y el canal de distribución. Este sistema seguramente será más eficiente y amigable para los minoristas, especialmente aquellos que son ancianos, sin tener que cargarse con un proceso de documentación como una foto del comprador.

Director de Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Por lo tanto, las personas no necesitan preocuparse o confundirse por el tema de las obligaciones fotográficas al comprar arroz SPHP, porque el mecanismo de distribución es normal y simple.

Como se sabe, el arroz SPHP es un tipo de arroz que está siendo canalizado por el bullog de las acciones de reserva de arroz (CBP) del gobierno. Bulog está dirigido a distribuir 1,3 millones de toneladas de arroz SPHP en el período de julio a diciembre de 2025.

En general, la distribución del arroz SPHP hasta la tercera semana de agosto de 2025 se llevó a cabo más de 259 mil toneladas.

El arroz SPHP se vende de acuerdo con el precio minorista más alto (HET), que es RP12,500 por kilogramo para la Zona 1 (Java, Lampung, Sumatra Sur, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13,100 por kilogramo para la Zona 2 (Sumatra además de Lampung y South Sumatra, NTT, Kalimantan); y RP. 13,500 por kilogramo para la zona 3 (Maluku, Papua).

Cada compra se limita a un máximo de 2 paquetes (10 kg) y no se permite que se resuelva nuevamente. (Hormiga)