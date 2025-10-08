Bos BSI PEDE Value of Gold Business Unit alcanza los 100 billones de IDR en 2030

Yakarta, Viva – PT Bank Syariah Indonesia TBK (Bsi) dirigirse al valor de la buled unidad de negocios o negocio El oro de la compañía alcanzó RP100 billones en 2030.

El director gerente de BSI, Anggoro Eko Cahyo, evaluó que existe un gran potencial para la inversión de oro en Indonesia junto con el aumento de la conciencia pública de un instrumento de inversión sharia seguro y de fácil acceso.

«Nosotros (en BSI) ahora somos el negocio total de oro es (vale) RP17 billones. Y estamos apuntando a que en 2030 será RP100 billones», dijo Anggoro Eko Cahyo cuando se reunió en Yakarta el miércoles.

Dijo que el valor provino de las actividades comerciales de venta, compra, peones y cuotas de oro que ahora son el foco de la empresa.

Desde el lanzamiento del servicio No es un banco (Bank Bank) En febrero de 2025, la compañía continuó registrando un crecimiento comercial significativo. Anggoro dijo que por día, los ahorros totales de oro de BSI alcanzaron 1.1 toneladas con varios clientes de más de 200 mil personas.

Según él, este logro muestra un alto interés público en la inversión de oro basada en la sharia.

Tubos de oro en el banco. Foto : http://semarang.olx.co.id

Dijo que esto se debe a que el oro es fácil de hipotecar en cualquier momento que los clientes necesitan fondos, y también fácil de pagar en cuotas cuando los clientes quieren comprarlo.

Además, el precio del oro también tiende a continuar aumentando, incluso esta mañana el precio de las barras de oro de Pt Aneka Tambang TBK (Antam) penetró RP2,296,000 por gramo.

«Creo que este (esfuerzo intensivo) es algo muy bueno. Por qué? Porque hace que las personas ahora tengan una inversión segura y, por supuesto, fácil para ellos», dijo.

BSI no solo basado en la Sharia, BSI también se enfoca en desarrollar ecosistemas económicos islámicos (ecosistema de la economía islámica/islámica) en todos los sectores halal, incluidas las alimentos y las bebidas, la moda y los viajes.

«(Implementación) Hajj, Umrah y también el ecosistema islámico (otros) sí, (incluyendo) la industria alimentaria halal, la moda halal, los viajes de Umrah. Ese es un ecosistema que realmente fomentamos», dijo Anggoro. (Hormiga)

