Bos BI revela que 2 factores fortalecerán el semestre de la economía indonesia II-2025, verifique el indicador

Yakarta, Viva – Gobernador del Banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo, expresó su optimismo en El crecimiento económico de Indonesia del semestre II-2025.

Donde según su predicción de que la economía nacional del semestre II-2025 se fortalecerá, como resultado de ser apoyado por el rendimiento exportar Y consumo doméstico.

«Se prevé que el crecimiento económico nacional en el Semestre II (2025) mejore, impulsado por el rendimiento positivo de la exportación y la creciente demanda interna que está en línea con la expansión del gasto del gobierno», dijo Perry en una conferencia de prensa el miércoles de 2025.

Gobernador de Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo

Explicó que la economía indonesia, que creció un 5,12 por ciento interanual (interanual) en el segundo trimestre de 2025, se registró más alto que el logro del primer trimestre de 2025, que fue de 4.87 por ciento (yoy).

Perry dijo que el aumento en el crecimiento económico en el segundo trimestre de 2025 también fue apoyado por la inversión que creció positivamente y el consumo de los hogares debido al aumento de la movilidad comunitaria.

Además, las exportaciones de bienes y servicios también han aumentado respaldados por la carga frontal de exportación a los Estados Unidos (EE. UU.), En anticipación de la imposición de tarifas y un aumento en las visitas turísticas extranjeras.

En términos de sectoral, todo el campo de la empresa cree un rendimiento positivo, incluido el campo comercial de la industria de procesamiento, el negocio comercial y los campos de negocios de la información y la comunicación.

Mientras tanto, cuando se ve espacialmente, el crecimiento económico en todas las regiones ha aumentado, con la región de Java que registra el mayor crecimiento en comparación con otras regiones.

«La realización del trimestre II-2025 en su conjunto hizo un crecimiento económico en 2025 predijo que estaba por encima del punto medio del rango de 4.6-5.4 por ciento», dijo.