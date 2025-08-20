Bos Bi llama a la economía mundial 2025 puede caer en choque de proyecciones anteriores

Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyo proyecto, Crecimiento económico mundial año 2025 puede crecer más bajo Del pronóstico anterior, que es alrededor del 3 por ciento.

Explicó que el debilitamiento de la economía mundial estaba en línea con la expansión de la implementación de la tarifa recíproca de los Estados Unidos (EE. UU.), Que desde el 7 de agosto de 2025 se ha extendido de antes de 44 países a 70 países.

Donde, de hecho, las tarifas impuestas por los EE. UU. Para algunos países como India y Suiza, son aún más altas que el anuncio realizado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anteriormente.

«Entonces, en el caso de la implementación de aranceles recíprocos estadounidenses, ha aumentado el riesgo de debilitar el crecimiento económico mundial», dijo Perry en una conferencia de prensa el miércoles 20 de agosto de 2025.

Conferencia de prensa de la Junta de Gobernadores del Banco de Indonesia (BI)

Explicó que el debilitamiento de la demanda interna también fue uno de los factores del bajo crecimiento económico de los Estados Unidos (EE. UU.) En 2025.

El mismo problema también le sucedió a la economía india, que también se debilitó a medida que el impacto arancelario superior de los Estados Unidos les impuso. Como resultado, fue suprimir el rendimiento de la exportación y el sector manufacturero indio, tener consecuencias significativas para la economía del país.

Sin embargo, Perry predice que la economía de Europa, Japón y China seguirá siendo mejor. Esto está en línea con un acuerdo arancelario más bajo, junto con el gasto fiscal que aún puede ser realizado e impulsado por el gobierno en cada país.

Además de Japón, la tendencia del menor crecimiento económico y la disminución de la inflación, ha alentado a la mayoría de los bancos centrales del mundo a decidir buscar políticas monetarias acomodadas.

Gobernador de BI, Perry Warjiyo

Mientras que en los EE. UU., La presión continua, la presión inflacionaria que tiende a disminuir ha alentado expectativas más fuertes, relacionadas con la disminución de la tasa de fondos de la Fed (FFR) en el futuro.

«Pero a corto plazo, los mercados financieros globales seguirán superados por la incertidumbre que se prevé que continúe. Por lo tanto, aún es necesario observarlo para mantener la resistencia económica interna del impacto de la propagación global», dijo.