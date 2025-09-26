Bos Bi abre votos sobre el rupia ‘maltratado’ frente al dólar estadounidense

Yakarta, Viva – Gobernador del banco Indonesia (BI), Perry Warjiyodando una respuesta relacionada con el desarrollo Valor de cambio Rupia últimamente.

Leer también: El rupia se debilitó como el rechazo de Purbaya volvió a la amnistía fiscal



Afirmó que BI seguirá comprometido a mantener la estabilidad del tipo de cambio Rupiah, utilizando todos los instrumentos existentes en negrita.

«Tanto en el mercado interno a través de instrumentos spot, DNDF como compras de SBN en los mercados secundarios y en los mercados extranjeros en Asia, Europa y América continuamente, a través de la intervención de NDF», dijo Perry en su declaración, el viernes 26 de septiembre de 2025.

Leer también: Aumentar el interés del depósito en dólares estadounidenses al 4 por ciento, BNI amplía la oportunidad para los clientes de inversión de divisas



Perry cree que todos los esfuerzos realizados por el banco central podrán estabilizar el tipo de cambio Rupiah, de acuerdo con su valor fundamental.

Leer también: Bi llama al sector minero ayuda a ayudar al crecimiento económico en el norte de Maluku



«Bank Indonesia también invita a todos los participantes del mercado a mantener conjuntamente un clima de mercado financiero propicio, de modo que la estabilidad del tipo de cambio de Rupiah se pueda lograr adecuadamente», dijo.

Anteriormente, se predijo que el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos (EE. UU.) Todavía fluctuaría, pero cerrado debilitado en el comercio actual.

Según los datos de la tasa de dólares interbancario de Yakarta o Jisdor BI, el tipo de cambio Rupiah contra el dólar de los Estados Unidos está en Rp 16,752 por jueves 25 de septiembre de 2025.

La posición de Rupiah se registró para debilitar 72 puntos, desde la tasa anterior al nivel de Rp 16,680 en la negociación el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Mientras se cotiza en el mercado spot el viernes 26 de septiembre de 2025 hasta el 09.04 WIB, el Rupiah se negoció al nivel de RP 16,791 por como un dólar.

Esta posición debilitó 42 puntos o 0.25 por ciento desde la posición anterior en el nivel de Rp 16,749 por dólar estadounidense.