Bos Astra revela la estrategia Geber de desempeño financiero en el semestre II-2025

Yakarta, Viva – Presidente Director de PT Astra International TBK (ASII), Djony bunarto tjondro creer, actuación La compañía en el semestre II-2025 será mejor, después de enfrentar varios desafíos en el semestre I-2025.

Por lo tanto, Djony también preparó una serie de pasos estratégicos que ASII tomarán para lanzar el desempeño de la Compañía en los 2025 restantes.

Reveló que el primer paso fue fortalecer el negocio principal a través de la optimización operativa, para crear un mejor valor agregado. El segundo paso es invertir para fortalecer el ecosistema comercial en Astra Group.

«Tercero, abierto nuevas oportunidades de inversión en sectores que se consideran prospectivos para el crecimiento a largo plazo», dijo Djony en Astra International Public Expose, miércoles 27 de agosto de 2025.



Astra International Building. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Mientras que para el próximo 2026, Djony dijo que su partido no podía predecir más cuantitativamente en este momento. Porque según él, las condiciones de la economía global e Indonesia para 2026 también parecen estar llenas de incertidumbre.

«Pero todos esperamos que las condiciones económicas globales también mejoren», dijo Djony.

Argumenta que todavía es demasiado pronto para proporcionar orientación cuantitativa. Djony solo enfatizó que el próximo año Astra volverá a centrarse en los esfuerzos para mejorar el rendimiento, mientras continúa fortaleciendo el núcleo de la línea comercial con la optimización de varios aspectos operativos.

Esto está en línea con los pasos de Astra para invertir y adquirir asuntos relacionados con el negocio principal, para fortalecer la cadena de suministro y su ecosistema. Luego, Astra también invierte en las nuevas áreas necesarias para continuar creciendo en el futuro.

«Como por ejemplo, cómo podemos asignar nuestro capital a inversiones buenas y cuidadosas, para que puedan proporcionar buenos rendimientos para Astra», dijo.