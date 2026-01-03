Borneo y Persija suben en la clasificación, Persib vuelve a caer

VIVA – La competición en la cima de la Superliga 2025/2026 vuelve a calentarse. persib Bandung debe estar dispuesto a perder su primera posición en la clasificación después de que los resultados de otros partidos no fueran a su favor, el sábado 3 de enero de 2026.

Victoria Borneo FC Samarinda sobre PSM Makassar supuso un punto de inflexión en la clasificación. Al mismo tiempo, persia Yakarta también logró resultados positivos, haciendo que Maung Bandung cayera a la tercera posición.

Jugando en el estadio Segiri de Samarinda, el Borneo FC mostró una mentalidad fuerte al darle la vuelta a las cosas y ganar 2-1 al PSM Makassar. Joel Vinicius apareció como la diferencia a través de dos goles cruciales que llevaron a Pesut Etam a lo más alto de la clasificación.



Borneo FC contra PSM Makassar

El Borneo FC fue sorprendido por el rápido gol de Alex Tanque después de sólo dos minutos de partido. El PSM se adelantó primero, lo que obligó a los locales a trabajar más duro durante la primera mitad para alcanzarlos.

La presión de Borneo finalmente dio sus frutos en la segunda mitad. Joel Vinicius empató en el minuto 62, revitalizando el ambiente en el Estadio Segiri. Este impulso se aprovechó bien hasta que Vinicius volvió a poner su nombre en el marcador en el minuto 86, asegurando una importante victoria para el equipo de Fabio Lefundes.

Los tres puntos adicionales hicieron que el Borneo FC acumulara 37 puntos y desplazara oficialmente a Persib Bandung de la primera posición. Clasificación de la Superliga 2025/2026.

Mientras tanto, Persija Yakarta también registró resultados convincentes. Jugando en el estadio principal Gelora Bung Karno, los Kemayoran Tigers ganaron 2-0 a Persijap Jepara. Esta victoria llevó a Persija al segundo lugar con 35 puntos.

Persib Bandung está ahora en tercer lugar con 34 puntos y solo jugará un partido contra Persik Kediri el 5 de enero. Los resultados de este partido realmente determinarán las posibilidades de Maung Bandung de recuperar la cima de la clasificación.

La situación de Persib tampoco es completamente segura. Todavía tienen el potencial de bajar al cuarto nivel cuando Malut United capaz de lograr la victoria sobre el PSBS Biak. Si eso sucede, Malut United igualará la cuenta de puntos de Persib y estará por delante en el historial de enfrentamientos directos.