¡Borneo lento! ¿Las posibilidades de Persija de darle un golpe a Persib en la cima de la clasificación son cada vez mayores?

Jacarta – La máxima competición de la Superliga 2025-2026 está entrando en una fase crucial. Disminución del rendimiento Borneo FC en las últimas semanas ha abierto cada vez más el mapa competitivo, especialmente para persia Yakarta ahora busca la oportunidad de ascender a lo más alto de la clasificación.

Esta situación es cada vez más relevante de cara a la serie de partidos de esta tarde, sábado 3 de enero de 2026. Cuando el Borneo FC fue puesto a prueba por el PSM Makassar y persib Bandung aún no ha competido, Persija tiene la oportunidad de aprovechar el impulso cuando sea anfitrión Persijap Jepara en el estadio principal Gelora Bung Karno.

El Borneo FC se encuentra en una fase difícil después de no poder ganar en los últimos cuatro partidos de la Superliga 2025-2026. El equipo de Samarinda tuvo que sufrir derrotas ante Bali United y Persib Bandung, fue detenido por Persebaya y volvió a perder ante Malut United.

Esta serie de resultados contrasta con el impresionante desempeño del Borneo FC al comienzo de la temporada. El equipo de Fabio Lefundes registró 11 victorias consecutivas y lideró la clasificación durante bastante tiempo gracias a la estabilidad del juego y la profundidad del equipo.

Sin embargo, el gráfico de rendimiento del Etam Pesut está disminuyendo lentamente. Un resultado sin victorias les hizo perder su primera posición en la clasificación. Aunque ambos acumularon 34 puntos, Persib es superior en el historial cara a cara.

Fabio Lefundes también admitió que el estado de su equipo no era el ideal. El técnico brasileño afirmó que la tormenta de lesiones fue el principal factor que afectó el equilibrio del juego del Borneo FC. La ausencia de varios jugadores importantes dificulta que el equipo mantenga la coherencia en medio de una intensa competencia.

«Sabemos que varios jugadores están lesionados. Este es un impacto importante para nosotros porque perdimos jugadores. Por ejemplo, Rivaldo Maicon, Baker Elhusaini, jugadores importantes. En la competición de fútbol de Indonesia, perder jugadores clave es definitivamente difícil», dijo Lefundes, citado en el sitio web oficial del Borneo FC.

En medio de estas condiciones, el Borneo FC enfrentó otra dura prueba cuando recibió al PSM Makassar en el estadio Segiri de Samarinda el sábado por la tarde a las 15.30 horas. Los resultados de este partido tienen el potencial de volver a influir en la máxima competición.

Al mismo tiempo, Persija Yakarta tiene una oportunidad estratégica que aprovechar. Entreteniendo a Persijap Jepara en la semana 16, los Kemayoran Tigers sumaron 32 puntos en 15 partidos y tienen la oportunidad de escalar a lo más alto de la clasificación si ganan.