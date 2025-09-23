Borneo FC Perfect, Persib Bandung Translucent 4

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 ha entrado en su sexta semana, y la competencia superior comenzó a mostrar una tendencia atractiva. Borneo FC Samarinda se ve poderosa con una nota perfecta.

Leer también: Arrepentimiento del entrenador Arema FC humillado 10 Persib Bandung Players



De los cinco partidos que se han jugado, Pesut Etam ganó el 100 por ciento y recolectó 15 puntos. Sorprendentemente, Borneo todavía tiene un partido más que el competidor más cercano.



Duel Borneo FC vs Persis Solo

Leer también: Bojan Hodak revela la Key Bend Arema FC de Persib con 10 jugadores



En segundo lugar, Perseguidor Yakarta recolectó 11 puntos de seis partidos, seguido de Psim Yogyakarta con los mismos puntos.

Mientras tanto, Perseguidor Bandung logró penetrar en los cuatro primeros después de recolectar 10 puntos de cinco partidos, convirtiéndose en uno de los equipos que fue bastante consistente al comienzo de la temporada. Esto fue después de Maung Bandung Bent Arema FC 2-1 en el estadio Kanjuruhan, con 10 jugadores.

Leer también: Más popular: la población javanesa que se acerca a la Copa Mundial 2026, Persib arrestó a Arema FC con 10 jugadores



Persebaya Surabaya siguió en quinta posición con nueve puntos. Sin embargo, varios otros grandes equipos como Arema FC (clasificado 8) y PSM Makassar (clasificado 13) todavía están luchando por encontrar su mejor rendimiento.

En la parte inferior del tablero, la competencia no es menos feroz. Semen Padang, PSBS Biak y Persis Solo están atrapados en la zona de descenso al recolectar solo cuatro puntos. Esta condición indica que la competencia para salir del fondo de la clasificación será más estricta en las próximas semanas.

Comenzaron a aparecer tendencias interesantes, donde varios equipos parecían consistentes, mientras que otros aún no habían encontrado ritmo. Con un horario ocupado, cada punto será muy crucial para determinar la posición en la clasificación.

La siguiente clasificación de la Super League: