Borneo FC Paso sobre gas, PSM Makassar Patético

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 ingresó a la quinta semana y comenzó a mostrar una competencia feroz en la cima y bajo la clasificación.

Borneo FC Samarinda se ve poderosa con una nota perfecta. De los cuatro partidos que se han llevado a cabo, Pesut Etam logró eliminar la victoria y recolectar 12 puntos. Esta ventaja los coloca en la parte superior de la clasificación a pesar de que todavía tienen una coincidencia menos que el competidor más cercano.

La segunda posición está ocupada Perseguidor Yakarta con 11 puntos de cinco partidos, solo un punto a la deriva del Borneo FC. Debajo, están Arema FC (8 puntos) y Psim Yogyakarta (8 puntos) que muestran un rendimiento estable.



Persija Jackarta Player, Bruno Tubarao

Persijap Jepara (8 puntos) y Persib Bandung (7 puntos) llenan el tablero central, seguido de Persik Kediri y Persebaya Surabaya, quienes recolectaron 7 y 6 puntos. Bali United ocupa el noveno lugar con 6 puntos de cinco partidos.

La competencia en la zona media es bastante feroz porque la diferencia entre los clubes no está muy lejos, por lo que una victoria puede cambiar inmediatamente la posición en la clasificación.

PSM Makassar Patético

A diferencia de la máxima categoría, la condición de PSM Makassar es realmente patética. El equipo de Juku EJA se convirtió en el único club que no había ganado hasta la quinta semana. De los cuatro partidos, solo recolectaron un punto de un empate y habían tragado tres derrotas.

Esta mala nota coloca a PSM en la parte inferior de la clasificación (clasificada 18) con una diferencia de goles menos tres. Esta situación es claramente una alarma de peligro para la temporada 2022/23 de la Liga 1.

Aun así, la competencia sigue siendo larga. Con las 34 semanas restantes, la oportunidad para que cada equipo aumente permanezca abierto. Sin embargo, la impresionante actuación de Borneo FC y el Slumped PSM Makassar se convirtieron en el foco principal al comienzo de esta temporada.