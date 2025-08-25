Borneo fc Gusur Persija en Puncak, Persib se quedó en la Junta del Medio

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/2026 se está volviendo más difícil después de la tercera semana. Borneo FC Samarinda logró llegar a la cima de la clasificación después de ganar tres victorias consecutivas, así como desalojar Perseguidor Yakarta, que anteriormente estaba en la posición superior.

Leer también: Ricuh partidarios Después del partido de Psim vs Persib, un autobús fue destruido e intervino la policía



Borneo FC se desempeñó consistentemente al comienzo de la temporada eliminando tres partidos. El equipo apodado Pesut Etam ahora está firmemente en la parte superior de la clasificación con un puntaje de 9 puntos de tres partidos, anotando 7 goles y solo concedió 2.

Persija bajó al segundo lugar

Leer también: Bojan Hodak da noticias sobre Thom Haye Únete a Persib Bandung



Mientras tanto, Persija Yakarta debe estar dispuesta a bajar al segundo lugar después de solo recoger 7 puntos de dos victorias y un empate. Sin embargo, el tigre Kemayoran todavía mantiene una tendencia positiva con una productividad de 7 objetivos.

En tercer lugar está Arema FC con 7 puntos, seguido de Persebaya Surabaya, quien ocupó el cuarto lugar con 6 puntos. Los dos equipos de Java Oriental mostraron un comienzo bastante sólido para continuar compitiendo en la parte superior.

Leer también: Dijo Bojak Hodak después de que 2 sanciones fallaron y Persib no pudo ganar contra PSIM



Perseguidor Todavía restringido

Los resultados fueron menores que el máximo obtenido por Persib Bandung, que acababa de recolectar 4 puntos de tres partidos. Maung Bandung se quedó en el séptimo lugar, todavía rezagado detrás de sus rivales en la parte superior.

Persita y PSB en la parte inferior de la clasificación

En la parte inferior del tablero, Persita Tangerang se convirtió en un cuidador al ganar solo 1 punto de tres partidos, seguido de PSBS Biak, quien también solo recolectó un punto. Ambos equipos todavía están luchando por encontrar la primera victoria esta temporada.

Clasificación de Super League 2025/2026 Semana 3 (Top 5)

Borneo FC – 9 POIN PERSIJA JAKARTA – 7 puntos Arema fc – 7 puntos Persebaya Surabaya – 6 puntos Malut United – 5 puntos

Zona inferior:

16. Persik Kediri – 2 puntos

17. PSBS BIAK – 1 punto

18. Persita Tangerang – 1 punto

Con este resultado, la temporada 2025/2026 de la Super League sin duda será más caliente. La competencia para la parte superior de la clasificación aún está abierta, mientras que el equipo de la placa inferior debe levantarse inmediatamente para no quedar atrapado en la zona de degradación.