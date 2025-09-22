Borneo FC ganó dramáticamente contra Persis, continuó un récord ganador del 100 por ciento

Samarinda, Viva – Récord ganador del 100 por ciento Borneo FC De Súper liga 2025/26 continúa. Pesut Etam conquistó con éxito Suelo persa Dramáticamente, lunes 22 de septiembre de 2025.

Leer también: Horrificado, Persib Bandung Permalukan Arema FC con 10 jugadores en Kanjuruhan



A pesar de jugar frente a sus propios seguidores en el estadio Segiri, Samarinda, Pesut Etam tuvo dificultades para romper al portero. Borneo finalmente pudo ganar por poco 1-0.

Desde el principio, Borneo parecía dominante con el 53 por ciento de posesión de la pelota. También son agresivos con 19 tiros, y 3 de ellos conducen a la meta.

Leer también: Arema FC Superior Persib en la Ronda I, consulte el enlace de transmisión en vivo aquí



Leer también: ¡En curso! Calendario de televisión y transmisión en vivo en vivo en vivo Big Match Super League Arema FC vs Persib Bandung



El tan esperado gol finalmente llegó en los 90+8 minutos. Mariano Peralta irrumpió con éxito en el objetivo de Persis que fue escoltado por Muhammad Riyandi.

Estos resultados hacen que Borneo no se haya sacudido en la parte superior de la clasificación con un récord perfecto, 15 puntos de cinco partidos.

Borneo estaba cuatro puntos por delante de Persija Jakarta y Psim Yogyakarta que había jugado 6 veces.

Composición del jugador

Borneo FC: Nadeo Argawinata; Fajar Fathurrahman, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Caxambu García; Kei Hirose, Rivaldo Pakpahan, Juan Felipe; Muhammad Sihran, Joel Vinicius, Mariano Peralta.

Suelo persa; Muhammad Riyandi; Eky Taufik, José Cleyton, Xandro Schenk, Gio Numberi; Zulfahmi Arifin, Mateo Kocijan, Zanadin Fariz; Althaf Alrizky, Kodai Tanaka, Gervane Kastanteer.