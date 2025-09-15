¡Borneo FC es terrible! Resistente en el pico con 4 partidos limpios

Samarinda, Viva – Borneo FC Realizar feroz al comienzo de la temporada Súper liga 2025/2026. Pesut Etam registró un comienzo perfecto limpiando sus primeros cuatro partidos con la victoria, mientras superaba la clasificación.

Leer también: Detenido por Bali United, Persija no pudo desplazar a Borneo FC desde la parte superior de la clasificación



Borneo FC recolectó 12 puntos de 4 partidos, un punto por delante de Persija Yakarta que había jugado cinco veces. Sorprendentemente, un partido de Borneo todavía se retrasa contra Persib Bandung por razones de seguridad. Es decir, la posibilidad de que Pesut Etam amplíe la distancia en la parte superior de la clasificación aún está abierta.

Los siguientes son los impresionantes resultados de Borneo FC hasta ahora:

Leer también: Ganando en la sede de PSIM, Borneo FC encabeza la clasificación de la Super League



8 de agosto: Borneo FC 1-0 Bhayangkara Precision Lampung FC

18 de agosto: PSBS BIAK 0-1 Borneo FC

Leer también: Dijo Eliano Eliano Reijnders después de hacer un dulce debut en Persib Bandung



24 de agosto: Borneo FC 3-1 Persijap Jepara

14 de septiembre: Psim Yogyakarta 1-3 Borneo FC

La consistencia es la clave del éxito de Borneo. No solo son sólidos en la línea de fondo, sino que también son fuertes en el ataque con un promedio de anotación de dos goles por juego en los últimos dos partidos.

Amenazas serias en la competencia de grado

Con este tipo de rendimiento, Borneo FC merece ser llamado un fuerte candidato para el campeón de la Super League esta temporada. El equipo hecho por Fabio Lefundes mostró la mentalidad de campeón mientras aún se desempeñaba agresivo tanto en casa como fuera.

Persija Yakarta, que está en segundo lugar, se convierte claramente en la competidora más cercana. Sin embargo, con un juego más ampliamente jugado, el tigre Kemayoran debe estar atento porque Borneo todavía tiene un partido de retraso que puede fortalecerlos aún más en la parte superior de la clasificación.

La Super League de esta temporada ciertamente será feroz, pero por ahora, Borneo FC realmente parece terrible y difícil de detener.