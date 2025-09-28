Borneo FC es terrible, Persija es la sexta víctima

VIVA – Borneo FC nuevamente mostró su dominio en Súper liga 2025/2026. Entretener Perseguidor Yakarta en el estadio Segiri, Samarinda, domingo 28 de septiembre de 2025, Pesut Etam ganó convincentemente 3-1.

Leer también: Reconocimiento de Bojan Hodak después de que Persib fue derrotado por Persita



Este partido se convirtió en el gran partido de la séptima semana porque reunió la parte superior de la clasificación, Borneo, con su competidor más cercano, Persija. Sin embargo, el equipo de Fabio Lefundes era demasiado difícil para los Kemayoran Tigers.

Los tres goles de Borneo nacieron a través de las acciones de Joel Vinicius, Kei Hirose y Coutinho. Mientras tanto, Persija solo pudo responder a través de Gustavo Almeida en tiempo de lesión.

Leer también: Persita Tangerang hace que Persib Bandung no se mueva



Con esta victoria, Borneo es cada vez más firme en la parte superior de la clasificación con 18 puntos perfectos de seis partidos. Mientras que Persija debe estar dispuesta a bajar a la cuarta posición con una colección de 11 puntos.

Desde los primeros minutos, Borneo inmediatamente amenazó con una oportunidad rápida. Aun así, Persija en realidad parecía dominante en posesión.

Leer también: Persib Jamu en Bali, Persita no está en condiciones ital



Algunas oportunidades de oro nacieron a través de Rayhan Hannan y Allano Lima, pero aún no pudo penetrar en la reunión de la defensa de Borneo y la dureza del portero Nadeo Argawinata.

El anfitrión luego mostró su nitidez antes del medio tiempo. La Cruz de Juan Villa fue utilizada con éxito por Joel Vinicius, quien conquistó Andritany Ardhiyasa. Marque 1-0 cerrando la primera mitad.

Al ingresar a la segunda mitad, Persija siguió tratando de igualar. Van Basty Sousa tuvo una oportunidad de oro a través de un encabezado, pero Fajar Fajar Fathurrahman en la línea de portería.

El error debe pagarse generosamente. Solo tres minutos después, Kei Hirose duplicó la ventaja de Borneo después de escapar de la línea de fondo de Persija.

Mauricio Souza intentó responder al incluir a varios jugadores atacantes. Pero precisamente Borneo es cada vez más loco. Coutinho, quien acaba de reemplazar a Vinicius, anotó el tercer gol en el último minuto de tiempo normal.

Persija finalmente marcó los goles de entretenimiento a través de Gustavo Almeida durante el tiempo extra. Sin embargo, no fue suficiente para cambiar el resultado final.

Borneo FC sigue siendo perfecto con seis victorias de seis partidos, Estable en la parte superior de la clasificación de Super League 2025/2026. Persija debe estar satisfecho de salir de los tres primeros después de caer en Samarinda.