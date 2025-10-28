Borneo FC es difícil de atrapar, 3 equipos intentan explorar

Jacarta – Borneo FC cada vez más fuerte en la cima de la clasificación Superliga 2025/2026 después de que se completara la décima semana de la serie de partidos el lunes por la noche. El equipo dirigido por Fabio Lefundes sumó 24 puntos en ocho partidos, arrasando con una victoria en todos los encuentros disputados.

Lea también: Persib Bandung pisa el acelerador y Persis Solo se convierte en víctima



Más recientemente, Pesut Etam logró una convincente victoria por 3-1 sobre el anfitrión Arema FC en el estadio Kanjuruhan de Malang el domingo pasado. Esta consistencia en el desempeño hace que al Borneo FC le resulte difícil ser perseguido por rivales que intentan espiar desde abajo.

Sin mucho descanso, el Borneo FC volverá a aparecer como anfitrión cuando reciba al Dewa United en el estadio Segiri, Samarinda, el miércoles (11/05) a las 19:00 WIB. Su oportunidad de seguir manteniéndose alejado de la máxima categoría está muy abierta.

Lea también: Persis Solo continúa mejorando antes de enfrentarse a Persib Bandung



persia Ascenso a la segunda posición

En segundo lugar, Persija Jakarta está ahora a la vanguardia en su misión de perseguir al Borneo FC. Los Kemayoran Tigers sumaron 17 puntos en nueve partidos, después de ganar por poco 1-0 al Madura United en Pamekasan el viernes de la semana pasada.

Lea también: PSIM entra entre los tres primeros, supera a Persija y Persib tras derrotar al Dewa United



Persija tiene los mismos puntos que Malut United en tercer lugar y Persita Tangerang en cuarto lugar. La competencia por el segundo puesto está actualmente muy reñida.

Persib se pega firmemente desde la quinta posición

El campeón defensor Persib Bandung sigue manteniendo sus esperanzas de retener su título. Maung Bandung ascendió al quinto lugar con 16 puntos en ocho partidos después de vencer a Persis Solo por 2-0 en el estadio GBLA de Bandung, el lunes por la noche.

Aunque actualmente está a ocho puntos del Borneo FC, al Persib todavía le queda un partido por jugar, lo que podría suponer una ventaja en la máxima competición.

Competencia de la zona roja

En la base, la competencia no es menos dura. PSBS Biak está en el puesto 16 con seis puntos, seguido por Persis Solo que está en el puesto 17 con cinco puntos. Semen Padang ocupa el último lugar con cuatro puntos después de no lograr nuevamente resultados positivos.

Resultados completos de la jornada 10 de la Superliga

PSIM 2-0 Dewa United

PSBS Biak – Persebaya 0-0

Madura United 0-1 Persija

Melocotón 1-1 PSM

Bali United 0-0 Persita

Arema FC 1-3 Borneo FC