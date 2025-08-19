Bordes de peaje, los conductores blancos de Lamborghini están amenazados con una fantástica compensación

Yakarta, Viva – accidente automovilístico de lujo Lamborghini White en la carretera de peaje de Kunciran, South Tangerang, tiene una larga cola. La policía aseguró que el conductor, Erik Soetiono (37), se le pidiera aclaración y fue amenazado compensación cuyo valor se estima no unos pocos.

El jefe de la Sub Dirección de Desarrollo y Aplicación de la Ley de la Dirección de Tráfico de la Policía de Metro Jaya, Comisionado Adjunto de Policía Ojo Ruslani, enfatizó que Erik pronto sería examinado por la unidad de accidentes de tráfico de la policía de Metro de la ciudad de Tangerang.

«Laka Tangkot lo llamará aclaración», dijo Ojo, martes 19 de agosto de 2025.

Según él, Sanciones Lo que es casi seguro es la obligación de pagar daños a las instalaciones de Toll Road que fue golpeado por Lamborghini con el número D-1357-QGK. El valor calculará directamente por el administrador de peajes.

«El gerente de peaje calculará pagar daños por carretera al gerente de peaje», dijo Ojo.

Además de la compensación, la policía también abre la posibilidad de sanciones boletodependiendo de los resultados de un examen más detallado.

«Hay (sanciones de boletos) si no tiene un SIM, por ejemplo», dijo.

Anteriormente informó, una unidad blanca de Lamborghini tuvo un accidente en la carretera de peaje de Kunciran en dirección a Serpong, South Tangerang, domingo 17 de agosto de 2025. El automóvil deportivo que valía miles de millones de rupias fue destruido después de chocar contra el divisor de la carretera debido a un presunto exceso de velocidad.

Video segundos después del accidente fue viral en las redes sociales. En la grabación subida por la cuenta de Instagram @warungjurnalis, la parte posterior del lujo Lamborghini fue destruida.

«Un accidente automovilístico en la carretera de peaje de Kunciran» fue citado de la cuenta, el lunes 18 de agosto de 2025.