Boone no tiene ningún plan como el programa de lanzamiento de Aaron Judge Stalls

Cuando el dos veces MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, fue la lista de lesiones de 10 días el 26 de julio con una tensión flexor en el codo derecho, los Yankees dijeron en ese momento que esperaba su superestrella De vuelta en el campo tan pronto como fue elegible para regresar, y eso es exactamente lo que sucedió.

El jugador de 33 años que había estado en camino a un tercer premio de MVP antes de que la lesión volviera a la alineación el 5 de agosto.

Pero había un problema. Una lesión flexor no se cura en 10 días y, aunque el juez fue autorizado para golpear, todavía no pudo hacer lanzamientos desde el jardín. Eso significaba que solo podía servir como el bateador designado, lo cual es todo lo que el juez ha hecho en 25 juegos desde que salió La il.

Los Yankees se quedaron con una opción. Ya sea que banca su DH Giancarlo Stanton y sus 446 jonrones de carrera, o pusieran a Stanton en el jardín, donde no había jugado un solo juego Desde el 14 de septiembre de 2023.

Stanton al jardín por primera vez en 2 años

Stanton a partir del 5 de agosto tenía ya golpean 10 jonrones En solo 126 turnos al bate, después de comenzar la temporada en la lista de lesiones debido a lesiones en ambos codos. Stanton no jugó un juego hasta el 16 de junio de esta temporada. Los Yankees claramente no podían simplemente eliminar a un bateador que estaba creando un jonrón cada 12.6 en los murciélagos.

Mientras tanto, Stanton, antes del partido del miércoles contra los Astros de Houston, había jugado 15 juegos en el jardín debido a la ausencia del juez y ya fue acusado de -3 carreras defensivas guardadas, de acuerdo a Fangraphs.

El regreso defensivo del juez ‘lejos de ser inminente’

Ahora, los Yankees todavía se enfrentan al mismo dilema con el programa de Ramp-Up de Judge estancado, y el gerente Aaron Boone aparentemente no tiene ningún plan para qué hacer a continuación, según a un informe publicado el miércoles por Nación Pinstripes.

Sin embargo, Boone parece tener un plan para qué hacer con Stanton en el jardín: muévalo a donde pueda hacer el menor daño.

Judge jugó 14 de esos 15 juegos de campo en el jardín derecho, pero el martes por la noche en Daikin Park en Houston, Boone cambió su cojinete de emergencia a la izquierda, a pesar de que había sido anterior. afirmó que no tenía «planes» para mover a Stanton a través del jardín.

«Con el juez marginado de la obra de campo en el jardín, Stanton ha sido empujado a papeles defensivos que no ha manejado regularmente en años. Desde el 9 de agosto, se ha completado en el jardín derecho. El martes, cambió a la izquierda para aprovechar las cajas de Crawford de 315 pies más cortas de Houston», señaló «, señaló que señaló Nación Pinstripes Escriba Esteban Quiñones.

El cambio defensivo «sugiere que los Yankees saben que el regreso del juez al jardín está lejos de ser inminente», escribió Quiñones.

Boone tenía razón: el juez todavía no puede tirar desde el jardín

El 19 de agosto, Boone dijo sobre el juez: «No creo que lo vamos a ver de regreso a lanzar como lo hace normalmente en cualquier momento este año».

La declaración expuso una grieta entre el gerente y su superestrella normalmente moderna, con Juez disparando en la prensaDecirle a los periodistas: «No sé por qué dijo eso. No me ha visto lanzar durante las últimas dos semanas. Estoy bastante seguro de que volveré a hacerlo».

Pero dos semanas después, con el rango de lanzamiento de Judge atascado a unos 150 pies durante esas dos semanas, parece que el diagnóstico de Boone fue correcto, pero no tiene idea de qué hacer al respecto.

Su equipo lo está rescatando, sin embargo, como lo han hecho los Yankees ganó ocho de sus últimos nueve juegos Para volver a la parte superior del punto de comodín.