Boni Hargens valora la decisión del Tribunal Constitucional de fortalecer la independencia policial, aquí está la razón

Jacarta – Analista político y director del Instituto Indonesio de Votantes (LPI), Boni Hargens apoya plenamente la decisión del Tribunal Constitucional (mk), que rechazó el fin del mandato Jefe de la Policía Nacional equiparado al mandato del presidente y de los miembros del gabinete.

Consideró que la decisión del Tribunal Constitucional era correcta al distinguir entre policia nacional como parte integral del país con cargos políticos temporales y ligados al ciclo electoral general.

«Estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional en que la Policía Nacional es parte del Estado, no sólo un aparato estatal, por lo que el puesto de Jefe de la Policía Nacional no puede limitarse a un cargo político. El Jefe de la Policía Nacional es nombrado y destituido por el Presidente, así que que esa sea la prerrogativa del Presidente como Jefe de Estado», dijo Boni Hargens en su declaración del jueves 13 de noviembre de 2025.

Jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Boni Hargens enfatizó que la Policía Nacional no es sólo un aparato estatal, sino que es una parte fundamental de la propia estructura estatal.

Por lo tanto, se considera que la jefatura del Jefe de la Policía Nacional no puede ser tratada igual que un cargo político temporal.

«El mandato del Jefe de la Policía Nacional no necesita ser regulado periódicamente, como por un máximo de cinco años. En cambio, la duración del cargo debe ser determinada por las necesidades del Estado a través de la prerrogativa del Presidente como Jefe de Estado», dijo.

Además, según Hargens, limitar rígidamente el mandato del jefe de la policía nacional es realmente contraproducente. Evaluó que en el contexto de la aplicación de la ley y el mantenimiento de la seguridad nacional, la continuidad de un liderazgo efectivo es a menudo más importante que la rotación forzada.

«Un jefe de la Policía Nacional que ha creado un sistema, comprende la complejidad de los desafíos de seguridad y tiene buenas relaciones de trabajo con diversas partes interesadas, puede hacer una mayor contribución si se le da suficiente tiempo para completar sus programas», dijo.

Por otro lado, se considera que la decisión del Tribunal Constitucional tiene implicaciones amplias y profundas para el sistema constitucional indonesio, especialmente en términos de comprensión de la posición de las instituciones estatales y su relación con el poder ejecutivo.

«Esta decisión aclara los límites entre las instituciones estatales permanentes y los cargos políticos temporales. Considero que la decisión del Tribunal Constitucional fortalece la independencia de la Policía Nacional como institución encargada de hacer cumplir la ley que no está ligada a los intereses políticos a corto plazo de un gobierno en particular», dijo.