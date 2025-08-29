Director surcoreano Bong Joon Hoquien ganó tres Oscar con «Parasite», será el presidente del jurado del 22º Marrakech Intl. Festival de cine, que se extiende del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

El jurado otorga el Étoile d’Or a uno de los 14 primeros y segundo largometraje en la competencia internacional.

Bong dijo: «Durante muchos años, Marrakech ha sido un defensor de películas frescas y hermosas. Estoy encantado y honrado de ser parte de esa tradición. Espero compartir una poderosa experiencia cinematográfica con la audiencia del festival y reflexionar sobre el verdadero valor del ‘cine’. Nuestra anticipación y emoción serán palpables frente a las grandes pantallas de Marrakech «.

«Parasite» ganó Palme d’Or de Cannes, dos BAFTA y Oscar para la mejor película, el mejor logro en la dirección y el mejor guión original. Bong hizo que la historia se convirtiera en el primer cineasta que no habla inglés en ganar la mejor imagen.

La película más reciente de Bong fue «Mickey 17», protagonizada por Robert Pattinson, que se estrenó en el Festival de Cine de Berlín de este año. Sus otras películas son «Barking Dogs Never Bite» (2000), «Memories of Murder» (2003), «The Host» (2006), «Madre» (2009), «Snowpiercer» (2013) y «Okja» (2017).

En una declaración, el festival dijo: “Su trabajo, que combina el virtuosismo narrativo con una gran comprensión de las divisiones sociales y políticas de nuestro tiempo, es un raro ejemplo de cine que atrae tanto a los críticos como al público en general. Habiendo pasado de pasar de las películas de culto a los verdaderos fenómenos culturales en solo unos pocos años, las cineas y las culturas de Bong demuestran la capacidad del director de la capacidad de los géneros y hablan a las audiencias de todas las generaciones de las culturas y las culturas de las culturas y las culturas.

El Festival de cine de MarrakechPresidido y totalmente orquestado por la productora francesa Melita Toscan du Plantier, se ha convertido en un importante evento cultural dentro del mundo árabe, atrayendo a los jurados más fuertes y las clases magistrales igualmente impresionantes año tras año. Bong sucede a Luca Guadagnino, quien dirigió el jurado del año pasado, que estaba compuesto por Jacob Elordi y Andrew Garfield, entre otros.

El festival también ha sido aplaudido por fomentar una nueva generación de cineastas del mundo árabe, especialmente de Marruecos, a través de su selección, así como en su programa de la industria, los Talleres Atlas. En última instancia, el festival ha estado destacando las películas que ganan laureles críticos, especialmente «The Mother of All Lies» de Ismae El Moudir que ganó el principal premio del festival en 2023.