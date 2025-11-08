Bonfim vs. Brown, cómo ver la transmisión en vivo en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.
El Ultimate Fighting Championship regresa a “Sin City” para UFC Noche de pelea. El brasileño Gabriel Bonfim (18-1-0) se enfrenta al peleador jamaicano Randy Brown (20-6-0), como el enfrentamiento principal de peso welter de la cartelera principal.
El sábado 8 de noviembre, Noche de pelea de UFC: Bonfim contra Brown se lleva a cabo en vivo desde UFC APEX en Las Vegas, Nevada. Las preliminares comenzaron a las 4 p.m. ET/1 p.m. PT. La cartelera principal comienza a las 7 p.m. ET/4 p.m. PT. Si quieres ver UFC Fight Night, el artes marciales mixtas transmisiones en vivo de eventos en línea en ESPN ilimitado.
Para transmitir en vivo UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown en línea, puedes iniciar sesión con tu Suscripción ilimitada a ESPN. ¿No tienes una suscripción? Regístrese ahora para ESPN Unlimited por solo $29.99/mes y obtenga acceso instantáneo para ver el evento en vivo en línea desde casa.
El precio de tu suscripción se renueva a $29,99/mes. Sin embargo, si no desea realizar pagos mensuales, puede optar por un Suscripción anual ilimitada a ESPN por $299,99/año. Esto supone un ahorro de casi el 17 % respecto al precio mensual y la mejor oferta para ver UFC Fight Night (además de, Deportes en vivo ilimitados de ESPNoriginales, programación, documentales, eventos y mucho más) online.
ESPN ilimitado es el hogar de todas las cosas ESPN con acceso a todas sus redes y servicios de streaming, como ESPN, ESPN2, ESPN3, ESPNU, ESPNEWS, ESPN en ABC, ESPN Deportes, ESPN+, SECN, ACCN, SECN+ y ACCNX.
Además, puedes acudir con una suscripción al Paquete de transmisión de Disney — que incluye ESPN ilimitadoHulu y Disney+: desde $29,99/mes durante 12 meses, un ahorro de casi el 40 % en los tres servicios. Esto significa que básicamente obtendrás Hulu y Disney+ gratis durante todo un año.
Transmisión en vivo de UFC Fight Night: Bonfim vs. Brown el sábado 8 de noviembre en ESPN ilimitado. Regístrese ahora y obtenga acceso instantáneo para transmitir el evento de MMA en línea desde su teléfono, computadora, tableta o televisor con hasta tres transmisiones al mismo tiempo (a través de la aplicación ESPN).
Probabilidades y predicciones de UFC Fight Night
Para el evento principal, Bonfim es el favorito para ganarle a Brown. Los apostadores de BetMGM le dan a Bonfim una línea de dinero de -180, mientras que Brown recibió una línea de +145 como el perdedor. ¿Quieres más probabilidades? Consulte las probabilidades y apuestas completas en BetMGM.com en línea aquí.
Mientras tanto, habrá muchos fuegos artificiales con la cartelera y también puede haber algunas sorpresas especiales. Echa un vistazo a la cartelera completa de UFC Fight Night a continuación:
Tarjeta principal7 p. m. Este/4 p. m. PT — ESPN ilimitado
- Peso welter: Gabriel Bonfim contra Randy Brown – Evento principal
- Peso mosca: Matt Schnell contra Joseph Morales
- Peso welter: Muslim Salikhov vs. Uros Medic
- Peso ligero: Chris Padilla vs.Ismael Bonfim
- Peso gallo: Ricky Simón vs.Raoni Barcelos
- Peso mediano: Christian Leroy Duncan contra Marco Tulio
Preliminares4 p.m. hora del este/1 p.m. hora del Pacífico — ESPN ilimitado
- Peso pluma: Hyder Amil contra Jamall Emmers
- Peso gallo femenino: Mayra Bueno Silva vs. Jacqueline Cavalcanti
- Peso pesado: Josh Hokit contra Max Gimenis
- Peso gallo: Miles Johns vs.Daniel Marcos
- Peso paja femenino: Tecia Pennington vs. Denise Gomes
- Peso capturado: Jackson McVey contra Zachary Reese