Bone Temple Alpha Zombie habla sobre bailes desnudos y prótesis

Hay una escena en “28 años después: The Bone Temple”, la rápida secuela de Nia DaCosta de la franquicia de terror que regresó el año pasado “28 Years Later”, que probablemente provocará más de unas cuantas risas en los cines.

En lo alto de una colina inglesa, rodeado de bosques (y de peligro potencial) Ralph FiennesEl Dr. Ian Kelson, coleccionista de cráneos manchados de sangre y yodo, canta el exitoso éxito de los años 80 bañado por el sol de Duran Duran, “Rio”, mientras baila de la mano de Samson, el zombi Alpha protagonista descomunal, mutado y completamente desnudo de la película.

Es una visión peculiar, por no decir hilarante, sobre todo para una película de género sangriento. Pero para cualquiera que haya visto “28 años después” de Sony Pictures, la escena marca un desarrollo notable para Samson, interpretado por un actor de 6’8 pulgadas y ex luchador de MMA. Chi Lewis-Parry – mejor recordado como “Rey de los infectados” en la primera salida y un monstruo feroz con una inclinación por arrancar cabezas con espinas aún adheridas (y luego balancearlas como un mayal). La película de DaCosta, que se estrenará en los cines el 16 de enero, es una bestia completamente diferente a la de Danny Boyle, con personajes e historias tremendamente nuevos, pero es el crecimiento personal de Samson, y su incipiente bromance con el Dr. Kelson, lo que ofrece uno de sus principales temas de conversación.

«Me entusiasma ver cómo responde la gente a esa relación, porque no es algo que normalmente se esperaría de estas películas», dice Lewis-Parry, quien señala que, después de haber filmado ambas películas consecutivas, cuando comenzaron con «El templo de hueso», él y Fiennes «ya eran amigos».

Para el actor de 42 años, que este año también apareció en “The Running Man”, “The Bone Temple” le permitió ejercitar sus músculos actorales mucho más que antes. Mientras que en “28 años después” Samson era todo virus de la ira y violencia excesiva, esta vez se le ve principalmente sentado en una contemplación casi silenciosa y distraída (en gran parte gracias a las dosis excesivas de morfina que el Dr. Kelson le inyecta con frecuencia).

«Siempre he sido muy físico, pero nunca tuve la oportunidad de hacer algo con tanta profundidad. Sabía que había una gran responsabilidad, pero también era una gran oportunidad», dice. «Quería poder encender el lado de la Rabia, pero también apagarlo inmediatamente. Así que me alegro de que haya una buena unión entre los dos, pero ambas energías existen. Sabía que tenía que aprovechar algo».

Desafortunadamente para Lewis-Parry, tenía a su lado a uno de los actores más famosos del Reino Unido.

“Estás sentado allí y no tienes mucho que decir, y Ralph Fiennes está ahí, Ralph Fiennes”, recuerda. «Y como que te pierdes en su actuación. Me sorprendí simplemente mirándolo y pensando: ‘De hecho, se supone que debo estar haciendo algo; ¡tengo que dar un paso al frente!'»

La escena del baile de Duran Duran fue en realidad una improvisación por parte de Fiennes y no en el guión.

«Hubo una toma en la que simplemente tomó mi mano y me miró y dijo: ‘Vamos, entonces’ y simplemente seguí adelante», dice Lewis-Parry. «Toda la actuación fue de Ralph y fue solo uno de esos momentos. Podríamos haberlo tomado o no, elegimos hacerlo y se acostumbró. Y creo que eso demuestra la conexión que él y yo teníamos».

Fue, reconoce, “lo más divertido que he tenido desnudo”.

Lo que nos lleva a la desnudez. Samson fue sin duda uno de los personajes más comentados en “28 años después”, pero no fue solo por su constitución colosal, su rugido monstruoso o la forma sangrienta en la que despachaba a cualquier humano en su camino. También estaba su virilidad, una prótesis de tamaño bastante impresionante que las cámaras no rehuyeron y llamó la atención de muchos comentaristas en línea.

“Era de esperar”, reconoce Lewis-Parry. «No estoy enojado por eso, ni siquiera ahora. Pero no quiero quitarle ni un ápice de credibilidad al inmenso trabajo que todos pusieron en estas películas. Todos son increíbles. Y no quiero que la prótesis de Samson le robe nada de brillo».

Si bien hay muchas nuevas incorporaciones por las cuales estar entusiasmado en “The Bone Temple”, entre ellas la actuación de Jack O’Connell como un líder de una secta sádica (particularmente sus escenas con Fiennes), la prótesis de Samson está nuevamente en exhibición y de manera bastante prominente. Pero Lewis-Parry tiene la esperanza de que cualquier excitación cómica que provocó la última vez se haya calmado, y ahora el enfoque se centra en la realización cinematográfica y el oficio.

El traje protésico completo de Samson (con un apéndice adjunto) tardó entre seis y ocho horas para que siete personas se lo pusieran cada vez, afirma. «Así que comenzarías alrededor de las 2 am, y luego, después de jornadas de 10 horas con posibles horas extras, podrías terminar alrededor de las 9 pm». Si bien las piezas protésicas eran más grandes en «28 años después», en «The Bone Temple», que presenta más primeros planos de un Sansón (muy sedado), dice que era «con muchas más venas, por lo que con más detalles».

Todo el proceso de colocar las prótesis de Samson y pintar sobre ellas fue una “tremenda carga de trabajo”, dice, pero tuvo que realizarse más de 25 veces durante días, requiriendo tomas de todo el cuerpo (cada traje, efectivamente pegado a él, era de un solo uso). Pero también hubo escenas en las que se veía a Sansón simplemente de cintura para arriba. Dadas las bajas temperaturas en las que rodaron en el norte de Inglaterra, Lewis-Parry dice que «fueron días fantásticos».

Sony dio recientemente el visto bueno a una tercera película de “28 años después”, con Alex Garland nuevamente escribiendo el guión y, según se informa, Cillian Murphy como protagonista. Lewis-Parry tiene poca idea de si Samson regresará: «¡Por mucho que quieras saber, yo quiero saber!». – pero dice que, incluso si se acabó el tiempo para uno de los recién llegados más temibles del mundo del terror, simplemente está contento de haber interpretado un papel que provocó tal reacción.

«Haces muchos personajes y nunca los revisitas. Pero este es un personaje con el que tengo una relación, así que me importa cómo lo perciben», dice. «Eso podría parecer una tontería, pero me importan los personajes y por eso me importa lo que pongo en ello. Realmente quería que fuera bien recibido, así que estoy eufórico de que lo sea».