Bon Jovi regresa a su gira con shows en el Madison Square Garden y Wembley

Bonjovi se dirige de nuevo a la carretera.

La icónica banda de rock ha anunciado el Forever Tour, que marca un regreso a las giras después de que la cirugía de las cuerdas vocales del cantante Jon Bon Jovi en 2022 impidiera frecuentes presentaciones en vivo. La gira producida por Live Nation comenzará en julio de 2026 con cuatro fechas en el Madison Square Garden de Nueva York antes de dirigirse al Reino Unido e Irlanda para los primeros shows de Bon Jovi allí desde 2019, incluido uno en el estadio Wembley de Londres.

«Hay mucha alegría en este anuncio: alegría de que podamos compartir estas noches juntos con nuestros increíbles fans y alegría de que la banda pueda estar junta», dijo Jon Bon Jovi en un comunicado. «Tengo la suerte de poder sostener una luz ante el público cada noche y reflejar su reflejo en una tremenda experiencia colectiva: puedo estar en el NOSOTROS de nuestros conciertos. Y he hablado extensamente sobre mi gratitud, pero lo diré nuevamente: estoy profundamente agradecido de que los fans y la hermandad de esta banda hayan sido pacientes y me hayan permitido el tiempo necesario para recuperarme y prepararme para la gira. ¡Estoy listo y emocionado!».

Bon Jovi lanzará el viernes la “Edición legendaria” de su decimosexto álbum de estudio “Forever”, que incluye temas reinventados por algunos de los mejores artistas de la actualidad, incluidos Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne y más.

Los fanáticos en el Reino Unido e Irlanda pueden reservar “Forever (Legendary Edition)” para acceder a la preventa de la gira, a partir del 27 de octubre a las 9 am hora local. Se realizarán preventas adicionales durante la semana antes de la venta general el 31 de octubre a las 9 am, hora local.

Vea todas las fechas del Forever Tour a continuación.

Martes 7 de julio: Nueva York, Madison Square Garden

Jueves 9 de julio: Nueva York, Madison Square Garden

Domingo 12 de julio – Nueva York, Madison Square Garden

Martes 14 de julio: Nueva York, Madison Square Garden

Viernes 28 de agosto: Edimburgo, Reino Unido, estadio Scottish Gas Murrayfield

Domingo 30 de agosto: Dublín, Irlanda, Croke Park

Viernes 4 de septiembre: Londres, Reino Unido, estadio de Wembley