Bombay Fables establece una pizarra de cinco film con Vishal Furia, Rajesh Mapuskar

Fábulas de BombayLa compañía de producción boutique india dirigida por el cineasta-periodista Sejal Shah («»Costoso«) Y el escritor del Premio Nacional de Cine Nacional de la India, Bhavesh Mandalia, (» ¡Omg: ¡Oh, Dios mío! «), Ha presentado una lista de cinco largometrajes que abarcan múltiples géneros desde la comedia de acción hasta el thriller social.

La casa de producción, cuyo crédito incluye contenido de transmisión como la película internacional de Netflix, nominada a Emmy, «seria Men» y el récord de Jiocinema «Asur 2», ahora está ampliando su alcance con proyectos con directores establecidos Vishal Furia («Maa»), Rajesh Mapuskar («Rdudra»), Shwetabh Varma y Ashish Aryan («Kanpuriye»), junto a la propia Shah.

La alineación incluye «Japani», una comedia de acción para ser dirigida por Mapuskar y escrita por Simaab Hashmi y Saurabh Jain. Furia, conocida por su trabajo en el género del thriller de terror, dirigirá a un thriller de comedia sin título, mientras que Aryan abordará «Mister One By Two», una comedia social que co-escribe con Kunal Kushwah.

Completando la pizarra hay un drama de misión de rescate sin título basado en verdaderos eventos, para ser dirigido por Varma de un guión de Nikhil Nair, y un thriller que verá a Shah regresar a la silla del director, también escrita por Nair.

«Nos encanta trabajar con creadores que aportan incomodidad y claridad en igual medida», dijo Shah. «Como director, sé lo importante que es sentirse protegido creativamente; y como productor, ese es el espacio que tratamos de crear para los demás. Estamos entusiasmados con esta pizarra y el objetivo de traer al público una amplia variedad de contenido que realmente se destaca».

Bombay Fables se ha establecido como una fuerza formidable en el entretenimiento indio con una tasa de éxito incomparable en seis proyectos principales. La cartera de la compañía incluye varios títulos de netflix que incluyen «Saare Jahaan Se Accha», escrito por Mandalia, los aclamados «hombres graves», la comedia estilizada «desacoplada», la galardonada «Delhi Crime Temporada 2» y «Costao» en Zee5, que fue escrita por Mandalia y dirigida por Shah.

El «Asur 2» de la productora rompió registros de visualización en Jiocinema.