Bombay es Madrid, Bombay es Barcelona

Cuando Colón conquistó Parel Di «Hola» a una parte fascinante del centro de España. En el corazón de Parel, esencialmente maharashtriano, específicamente Naigaon en Dadar East, se encuentran La Nina, La Santa María y La Pinta. ¿Cómo llegaron los barcos históricos de Cristóbal Colón a bautizar estos edificios de cuatro pisos cerca de la comisaría de policía de Bhoiwada?

la abogada Charmaine Bocarro de La Niña, uno de un trío de edificios Bhoiwada que curiosamente llevan el nombre de los barcos históricos de Colón; Detalle de azulejo de un barco de los viajes de los aventureros, conmemorado como el Día de la Raza el 13 de octubre, en la entrada del edificio La Pinta. Fotos de archivo/ATUL KAMBLE

Erigidos en 1937-38 junto a chawls a remo para los mazdoors de los molinos, el trío de bloques albergaba al personal del St Xavier’s College. Los sacerdotes españoles de esa institución fueron impulsados ​​por el espíritu que inspiró a Colón a dirigir cuatro marítimo transatlántico español viajes a las américas. El seminario de Parel desde 1936, hasta que se trasladó a Goregaon, consolidó la educación fomentada por los jesuitas en Bombay.

La abogada Charmaine Bocarro de La Niña me dirige a los vecinos con coloridas anécdotas sobre policías y conquistadores. Un piso encima de ella vivía Khashaba Jadhav, el luchador de estilo libre que ganó la primera medalla olímpica individual de la India independiente, un bronce en los Juegos de Verano de 1952 en Helsinki, a los 27 años. Molesto por la injusticia con la que inicialmente fue ignorado para el equipo de 1952, Jadhav consiguió su legítima inclusión al solicitar al maharajá de Patiala, un aficionado a la lucha libre.

Las balaustradas y barandillas de teca de Birmania revelan detalles encantadores. Azulejos descoloridos que recubren el pasillo de entrada de la pinta están ilustrados con barcos sobre olas espumosas, rodeados de gaviotas y nubes lanudas. Como dice un antiguo residente: «Estos edificios, que alguna vez fueron las tres joyas de Parel, cuentan con adornos y rejas que los albañiles de hoy no pueden dominar».

De pie con la España libre

Fue una batalla librada en suelo ibérico. Pero incondicionales políticos y literarios progresistas como Nehru, Tagore, VK Krishna Menon y Mulk Raj Anand vieron la Guerra Civil española de 1936-39 (cuando los militares fascistas y los conservadores de derecha lideraron un sangriento golpe de estado contra los izquierdistas electos de España) como un avance que imaginaba a la India independiente una década después.

Denunciando a la Sociedad de Naciones por no alentar a la facción republicana que defiende la democracia, en la 50.ª sesión anual del Congreso Nacional Indio en diciembre de 1936 en FaizpurNehru anunció: “Observamos esta lucha no sólo con la simpatía de los amigos externos, sino con las dolorosas ansiedades de quienes están involucrados en ella”.

Shanta Gandhi (con guirnaldas, centro) en una danza dramática representada en apoyo a los republicanos que lucharon contra la dictadura militar en la Guerra Civil Española. FOTO CORTESÍA/RATNA PATHAK SHAH

Entre los principales gigantes intelectuales, Rabindranath Tagore suplicó en un artículo: «Apelo a la conciencia de la humanidad. Ayudemos al frente popular en España, gritemos con un millón de voces ‘¡Alto!’ Venid en ayuda de la democracia, en auxilio de la civilización y la cultura”.

Mulk Raj Anand había representado a la India en el Congreso Mundial de Escritores contra el Fascismo en Madrid en 1935. Viajando nuevamente a España dos años después, se unió a las Brigadas Internacionales dirigidas predominantemente por la Comintern y conoció a George Orwell. Simpatizantes del mismo bando, su amistad floreció aún más en Londres.

Los indios en Gran Bretaña se unieron al llamado de Nehru. La Liga India fundó allí el Comité Indio de Alimentos para España, con Feroze Gandhi como secretario organizador. Al hacerse amigo de él y de Indira (Nehru), la personalidad teatral y bailarina Shanta Gandhi, que entonces estudiaba medicina en Inglaterra, conoció a los asociados de «India libre» de VK Krishna Menon. Se unió a un grupo de danza que a menudo presentaba eventos cuyas ganancias se destinaban al Comité de Ayuda a España, con sede en Londres.

Aunque conmocionado por la realidad de que el general Franco estableciera su régimen dictatorial a partir de 1939, Nehru estaba convencido del papel que desempeñaba la India. Observó: «No era sólo España, el nuevo mundo estaba encerrado en hordas bárbaras y violencia brutal. Si los abandonara, ¿qué apreciaría en la India? ¿Por qué tipo de libertad luchamos?»

‘Bombay trajo alegría; No necesitaba a España’

¿Dónde estaría la educación lingüística y el bienestar social sin los maravillosos sacerdotes españoles que caminaron entre nosotros? Instados a ser realmente el cambio que querían ver en el mundo, estos notables hombres comenzaron modestamente a trabajar aquí a partir de 1921. Muchos más abandonaron su tierra natal después de la Guerra Civil y fueron asignados a misiones en Sudamérica, Japón, Filipinas e India.

De la docena de sacerdotes españoles que describí hace 15 años, el padre Francis Juan de la escuela St Stanislaus, Bandra, y el padre Joseph Aran de St Mary’s, Byculla, todavía honran la ciudad. El P. Tony Jurschik podría haber sido abogado si no “escuchó claramente la llamada de Dios” en un retiro junto al río en Manresa. No era sólo un desafío estudiar inglés desde cero, como tenían que hacer todos los misioneros españoles. Al pisar suelo desi, aprendió diligentemente marathi e hindi para ministrar a los adivasis en Dindori y a los dalits en Manmad.

El tesorero de Seva Niketan en Byculla cuando nos conocimos, el P. Manolo Tasso, vino a los 21 años para enseñar teología, español y francés. Sólo regresó dos veces a España en su vida, contento de mantenerse en contacto con sus sobrinos y sobrinas por correo electrónico.

El P. Peter Ribes, que cuenta sonriendo que fue “enviado fortuitamente a la India”, fue el último profesor de latín en Bombay. Proveniente de una familia de abogados, médicos e ingenieros de Barcelona, ​​se hizo a un lado silenciosamente y le aseguró a su superior de la SJ (Compañía de Jesús) su voluntad de ir a cualquier lugar del mundo en el que estuviera destinado a servir como misionero. La ciudad de su adopción inspiró un fuerte sentido de pertenencia: «Bombay me trajo alegría; no necesitaba a España».

Otros españoles legendarios han sido el padre Henry Heras, admirado por su conocimiento de las antiguas culturas indígenas, y el padre Joachim Fuster, un memorable director del Instituto de Consejería del St Xavier’s College. Al llegar con dos doctorados y un profundo amor por la India, el P. Hermenegild Santapau se convirtió en el botánico jefe del gobierno, con especies de plantas e incluso un género que lleva su nombre: Santapauella.

P. Ramón Nube Talasaricuyos derechos defendió incansablemente. Cuando más de 400 de ellos lloraron sobre su ataúd, uno dijo: «Abre su corazón y encontrarás la palabra ‘Warli’ grabada».

Pagando hacia adelante

En una semana de momentos de celebración, la mañana de Diwali que brilla más tiene que ser la reciente en el café biblioteca de Amin Sheikh, de Bombay a Barcelona, ​​en Marol. Su historia de valor y agallas ya se ha contado antes. Pero ser testigo de primera mano del brillo que Amin y su hermosa familia proyectan entre amigos y clientes es otra cosa. Han venido directamente desde el aeropuerto, aterrizando desde Almaty, donde su esposa catalana Sara Mampel Vallve es profesora de música en la Escuela Internacional de Kazajstán.

En el momento en que su brillante hijo Jaan, de seis años, entra corriendo, desliza una pequeña y amigable palma en la mía, guiándonos de manera importante a través del bullicioso interior del proyecto del orgullo de su padre. Sonriendo cuando se da cuenta de que su hermanita tiene el mismo nombre que mi hija adulta, Ayesha.

Con un coraje increíble combinado con una determinación tenaz, Amin ha perseguido sueños casi imposibles. “Cerca”, porque “imposible” es una noción que nunca ha considerado. Ni siquiera cuando un niño de un barrio pobre se volvió fugitivo y vagabundo, obligado a hacer de la estación de Dadar su hogar, reducido a mendigar, luchando rutinariamente contra palizas y otros abusos físicos.

Esta excepcional historia de vida se comparte con franco detalle en su autobiografía (completamente redactada en mayúsculas debido a una educación formal mínima), titulada Bombay Mumbai: La vida es vida, soy gracias a ti. Traducido a 11 idiomas en todo el mundo, Amin lo dedica “a Snehasadan y a todos los niños de la calle del mundo”. Autoeditado y promocionado en los semáforos de la ciudad, al principio le fue mejor en España y Francia.

Amin expresa constantemente su profunda gratitud al padre Plácido Fonseca, al hermano Molines y al padre Tony Fonseca del orfanato Snehasadan en Chakala en Andheri East, por el amoroso cuidado con el que atendieron a los niños y niñas perdidos durante sus duros años de crecimiento. Dice: «Al igual que esos increíbles jesuitas de Snehasadan, tengo el mayor respeto por los sacerdotes españoles como el padre Federico Sopena, el padre Peter Ribes y el padre Javier. Qué ejemplos han sido para nuestro país. Para mí, España tiene mucha solidaridad».

Buscando comida en los botes de basura mientras esquivaba palizas en varios trabajos, desde un mozo de tienda de té hasta un limpiabotas, después de algunos años muy seguros en Snehasadan, Amin recibió una experiencia que resultó ser el punto de inflexión definitivo. Un billete de avión a Barcelonaa del publicista Eustace Fernandes, cocreador de Amul Girl con Sylvester daCunha, para quien trabajó como Man Friday.

Al regresar con grandes esperanzas de hacer realidad sus grandes sueños, decidió utilizar los fondos generados por la venta de sus libros como capital inicial para convertir Bombay en Barcelona, ​​un espacio seguro que ofrece comida y empleo a niños y niñas de la calle como él. Flota en un ambiente omnipresente y alegre. Los clientes pueden comer sándwiches de pollo B2B y vada pao de champiñones picados, coronados con churros crujientes con una densa salsa de chocolate.

O simplemente tome un sorbo de un café espumoso y disfrute de una buena lectura de los libros apilados en los estantes junto a las plantas. Al lado cuelgan hileras de camisas y chucherías, confeccionadas por los jóvenes capacitados que atienden las mesas: cálidamente acogedores y cortésmente atentos.

“Los chicos de B2B son mis verdaderos héroes”, lo deja claro Amin. “Haz lo que quieras pero nadie tiene derecho a jugar con la vida de ningún niño”.

La autora y editora Meher Marfatia escribe quincenalmente sobre todo lo que la hace amar Mumbai y adorar Bombay.





