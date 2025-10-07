`Bombas de su propia gente, sanciones Violación de masas genocidas`: India golpea a Pak en la UNSC







En una fuerte réplica contra Pakistán en el Consejo de Seguridad de la ONUIndia describió el lunes a su vecino como un país que «bombardea a su propia gente» y realiza «genocidio sistemático».

Durante sus comentarios al debate abierto de la UNSC sobre «Mujeres, Paz y Seguridad», el representante permanente de la India para el embajador de la ONU, Parvathanenen Harish, dijo que Pakistán realizó Operation Searchlight en 1971 y sancionó una campaña sistemática de violación masiva genocida de 400,000 ciudadanos por su propio ejército.

«Cada año, desafortunadamente estamos destinados a escuchar la diatriba delirante de Pakistán contra mi país, especialmente en Jammu y Cachemira, el territorio indio que codician», dijo el enviado indio.

«Un país que bombardea a su propia gente, lleva a cabo un genocidio sistemático, solo puede intentar distraer al mundo con una mala dirección e hipérbole», dijo Harish.

El mundo ve a través de la propaganda de Pakistán, agregó.

El 25 de marzo de 1971, el ejército paquistaní había lanzado un brutal represión involucrando asesinatos civiles generalizados en todo el « Operation Searchlight ‘de Pakistán Oriental (ahora Bangladesh).

Harish dijo a la reunión del consejo presidida por Rusia que el registro de la India sobre la agenda de «Mujeres, paz y seguridad» no tiene problemas y no segra.

La fuerte respuesta de la India en el consejo se produjo después PakistánEn su declaración, planteó el tema de Jammu y Cachemira. «Excluir a las mujeres de Cachemira de las mujeres, la agenda de paz y seguridad borra su legitimidad y socava su universalidad», dijo el delegado paquistaní en su declaración.

Harish, en sus comentarios, también dijo que India sigue siendo inquebrantable en su compromiso con la agenda de «mujeres, paz y seguridad» y está lista para compartir su experiencia con los socios, particularmente aquellos en el sur global, fomentando soluciones colectivas a desafíos compartidos.

Destacó la contribución constante de la India al mantenimiento de la paz de la ONU como una expresión de su compromiso con la paz global.

«Lo que distingue el legado de mantenimiento de la paz de la India no es simplemente la escala de nuestra contribución, sino nuestro reconocimiento pionero de las mujeres como agentes de paz indispensables», dijo.

Ya en la década de 1960, la India desplegó mujeres oficiales médicos para el CongoMarcando uno de los primeros casos de mujeres que sirven en operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU, dijo el embajador.

Este no fue simplemente un gesto simbólico, sino un reconocimiento práctico de que las perspectivas, habilidades y presencia de las mujeres son esenciales para el mantenimiento de la paz efectivo, dijo.

En febrero de 2025, India organizó la Conferencia Internacional sobre Mujeres de Pacientes de Paz de la Sur globalReuniendo a mujeres mantenimiento de la paz de 35 naciones.

La reunión de dos días examinó los desafíos en evolución que enfrentan las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz, desde abordar la explotación y el abuso sexuales hasta aprovechar la tecnología para una mayor efectividad.

La conferencia no fue simplemente un foro para la discusión, sino una plataforma para desarrollar estrategias procesables para aumentar Participación de las mujeres y su impacto en futuras misiones de paz, dijo.

