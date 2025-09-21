Bombas de ‘Big Bold Beautiful Journey’, él se abre a $ 15 millones

«A él«, Un thriller deportivo sobre un entrenamiento de jugadores de fútbol para ser el mejor de todos los tiempos, no será la cabra de taquilla después de todo.

La película se abrió ligeramente detrás de las expectativas con $ 13.5 millones de 3,168 lugares norteamericanos. A principios del fin de semana, «él» parecía estar en camino de debutar a $ 15 millones. De cualquier manera, esas ventas de entradas no fueron suficientes para destronar al campeón del fin de semana pasado «Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. » Después de una carrera cerrada para el número 1, el ritmo de anime de Crunchyroll, propiedad de Sony, gobernó fácilmente en la taquilla nacional con $ 17.3 millones en su segundo cuadro.

Mientras tanto, el otro nuevo lanzamiento de este fin de semana, «Un gran viaje audaz y audaz«Cráter en el sexto lugar con $ 3.2 millones de 3,330 lugares. El poder estelar de Margot Robbie y Colin Farrell no pudieron competir en exceso por las terribles revisiones (AA 38% Rotten Tomatoes promedio) y Bad Buzz (una calificación» B- «en las encuestas de salida de CinemaScore), lo que significa» un gran viaje BRIBTE «Probablemente no describirá la cita de la cita.

«Él» también se abrió en la taquilla internacional, donde bombardeó con $ 400,000 de 25 mercados. Eso lleva la cuenta global de la película a $ 13.86 millones. «Él» costó $ 27 millones y no requerirá mucho para obtener ganancias teatrales. Esa es la buena noticia. Lo malo es que los críticos y el público rechazaron la película (estaba cargada con un promedio de tomates Rottenes del 28% y la calificación «C-» en Cinemascore), lo que dañará el boca a boca durante su carrera de pantalla grande. Producido por Jordan Peele y dirigido por Justin Tipping, el thriller psicológico sigue a un mariscal de campo envejecido (Marlon Wayans) que entrena a una estrella de fútbol en ascenso (Tyriq se contrata) a algunas consecuencias escalofriantes.

«El productor Jordan Peele, cuyo nombre aparece en toda la campaña, es el principal responsable del éxito, pero la película no se recibe bien», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. «Un cinemacore de ‘C’ o ‘C+’ es común para una película de terror; A ‘C-‘ indica cierta insatisfacción».

«A Big Bold Beauty Journey» se abrió detrás de las expectativas ya suaves de $ 8 millones a $ 10 millones. El cineasta de «After Yang», Kogonada, dirigió desde un script por el guionista de «The Menu» Seth Reiss. La película con clasificación R, que sigue a extraños individuales que se reúnen en una boda y reviven momentos importantes de sus respectivos pasados, tiene un precio de $ 45 millones.

«Ese es un gran número para recuperar», dice Gross, considerando que «las revisiones no son buenas y que la puntuación de la audiencia es tibia».

Hasta ahora, «Demon Slayer» ha generado $ 103 millones a nivel nacional. Aunque la venta de entradas colapsó en aproximadamente un 75% de su debut récord de $ 70 millones, la cuenta de $ 17.3 millones de este fin de semana es notable porque esos rendimientos habrían sido impresionantes en su marco inicial. La película, que está siendo lanzada por Aniplex y Toho en el resto del mundo, se ha convertido en un éxito mundial con $ 331 millones a nivel internacional y $ 423 millones en todo el mundo.

