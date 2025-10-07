Bombardeo de terror 2 escuelas internacionales en South Tangerang, mensaje de remitente de Buru de la policía

Mandarg Sur, Viva – La policía está rastreando la huella digital del remitente del mensaje Terror nacido a la escuela de Yakarta Nanyang en Pagedangan, Tangerang Regency y Mentari Intercultural School en el área de Bintaro, Pondok Aren District.

«Tomamos medidas de investigación intensivas para descubrir a los perpetradores que enviaron el mensaje de este terror de la bomba», dijo el Jefe de Policía de South Tangerang, el adjunto comisionado Senior Victor Inkiriwang, martes 7 de octubre de 2025.

Jefe de Policía de South Tangerang AKBP Victor DH Inkriwang (Centro) cuando se da un comunicado de prensa Foto : Viva.co.id/sherly (Tangerang)

Los resultados de las búsquedas del equipo de Jibom aseguraron que no hubiera explosivos ni objetos sospechosos en la ubicación. Aun así, la policía aún aumenta las patrullas y la seguridad escuela Internacional es evitar que vuelva a ocurrir un terror similar. Victor también le pidió a la comunidad y a la escuela que no se asustaran para enfrentar esta situación.

«Si hay información sobre la interrupción de Kamtibmas o amenaza Terror, informarlo inmediatamente a la policía. Tenemos una línea directa 110, también podemos ir directamente a la estación de policía o estación de policía más cercana «, dijo Victor.

Anteriormente informó, la Policía del Distrito de South Tangerang (Policía de South Tangerang) aseguró que la situación era segura después de que dos escuelas internacionales en la región fueron aterrorizadas por bombas el martes 7 de octubre de 2025.

Las dos ubicaciones que recibieron la amenaza fueron la escuela de Yakarta Nanyang en Pagedangan, Tangerang Regency y Mentari Intercultural School en el área de Bintaro, Pondok Aren District. Tan pronto como se recibió el informe, la policía inmediatamente se movió rápidamente.

«Tan pronto como recibimos información sobre la amenaza de las bombas, el equipo de Satreskrim de la Policía de South Tangerang junto con la estación de policía de Pagedangan inmediatamente fue al lugar, coordinado con la escuela y aseguró el área circundante. También nos contactamos de inmediato al equipo de Jibom Gegana Brimob Metro Jaya», dijo el jefe de policía del sur de la policía de Jibom Gegana Brimob en una declaración.