Bomba de automóvil, Ataque en helicóptero en Colombia mata a 13, incluidos los agentes de policía







Una bomba de automóvil y un ataque separado contra un helicóptero policial en Colombia han matado al menos a 13 personas, según las autoridades. El presidente Gustavo Petro atribuyó ambos incidentes, que tuvieron lugar el jueves, a los disidentes de las desaparecidas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, comúnmente conocidas como FARC.

Petro dijo en X que ocho policías murieron en el ataque del helicóptero y señalaron que el avión transportaba personal a un área en Antioquia, en el norte de Colombia, para erradicar los cultivos de hoja de coca, la materia prima para la cocaína.

El gobierno de Antioquia, Andrés Julian, dijo en la misma plataforma de redes sociales que un dron atacó al helicóptero mientras volaba sobre los cultivos de hoja de coca. El ministro de Defensa Colombiano, Pedro Sánchez, dijo que la información preliminar indica que el ataque causó un incendio en el avión. Autoridades No proporcionó inmediatamente detalles de las condiciones de las ocho personas que resultaron heridas en el ataque del helicóptero.

Mientras tanto, las autoridades en la ciudad suroeste de Cali informaron que un vehículo cargado de explosivos detonó cerca de una escuela de aviación militar, matando a cinco personas e hiriendo a más de 30. La fuerza aeroespacial colombiana no proporcionó inmediatamente detalles adicionales de la explosión.

Petro inicialmente culpó al clan del Golfo, el cartel de drogas activo más grande del país, por el ataque de helicóptero. Afirmó que la aeronave fue atacada en represalia por una convulsión de cocaína que supuestamente pertenecía al grupo. Disidentes de FARC, quienes rechazaron un acuerdo de paz con el gobierno en 2016, y miembros del Clan del Golfo operar en Colombia.

El cultivo de la hoja de coca está en aumento en Colombia. El área bajo cultivo alcanzó un récord de 253,000 hectáreas en 2023, según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen.

