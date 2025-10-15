Bolsa de Valores de Perkasa Asia mientras Estados Unidos y China se atacan entre sí en la nueva ronda de la guerra comercial

Jacarta – intercambio asiático-Pasifik abrió fortalecer en las operaciones del miércoles 15 de octubre de 2025. Este aumento es inversamente proporcional al debilitamiento del movimiento de la bolsa de valores de los Estados Unidos (EE.UU.), en medio de tensión guerra comercial que entró en una nueva etapa.

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a China por no comprar soja del país del tío Sam. Trump también amenazó con represalias, una de las cuales fue un embargo sobre el aceite de cocina.

«Acciones que son perjudiciales para la economía», dijo Trump el martes 14 de octubre de 2025, citado por CNBC Internacional.

El veterano inversionista Louis Navellier compartió una nota destacando el impacto de las tensiones entre las dos superpotencias. La influencia más visible es la agitación en el mercado y, según él, las relaciones entre Estados Unidos y China se están calentando, lo que es una fuerte razón para las fluctuaciones.



El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping.

«La volatilidad sigue siendo alta y la razón es la tensa relación entre Estados Unidos y China», escribió Navellier.

Desde la región, los inversores esperarán el informe de inflación de China de septiembre de 2025. Está previsto que los datos se publiquen esta mañana, miércoles 15 de octubre de 2025.

Índice El índice de referencia de Japón, el Nikkei 225, subió un 0,3 por ciento. El índice Topix registró un salto del 0,75 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kopsi se disparó un 0,8 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq, que consta de acciones de pequeña capitalización, aumentó un 0,83 por ciento.

El índice ASX/S&P 200 en Australia se disparó un 0,93 por ciento. El índice Hang Seng de Hong Kong también se fortaleció hasta 25.763 desde la posición anterior de 25.441,35.

En Wall Street, los tres índices compactos de referencia experimentaron correcciones al cierre de la jornada de anoche. El índice S&P 500 cayó un 0,2 por ciento a 6.644,31.

El Nasdaq Composite cayó un 0,8 por ciento a 22.521,70 e incluso cayó hasta un 2,1 por ciento. Se observó que el índice industrial Dow Jones se fortaleció casi un 1 por ciento, pero se erosionó, dejando sólo un aumento del 0,4 por ciento o 202,88 puntos hasta la zona de 46.270,46.