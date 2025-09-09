Bollywood se recupera pero la transmisión de estancadas, dice el jefe de Ormax

La industria del entretenimiento indio está experimentando una historia de dos recuperaciones, con negocios teatrales que muestran una fortaleza renovada, mientras que las plataformas de transmisión enfrentan un estancamiento de suscripción sin precedentes, según Shailesh KapoorFundador y CEO de la firma de investigación de audiencia Ormax Medios de comunicación.

En una conversación exclusiva con VariedadKapoor pinta una imagen de optimismo cauteloso para Bollywood y el cine regional, incluso cuando el ecosistema de entretenimiento más amplio confronta los desafíos estructurales que podrían remodelar cómo se produce y monetiza el contenido de los 1,4 mil millones de población de la India.

Kapoor señala que la industria de Bollywood en el idioma hindi se ha recuperado este año con más profundidad en la taquilla en comparación con 2023, cuando cuatro éxitos de taquilla, «Pathaan», «Jawan», «Animal» y «Gadar 2», impulsaron el mercado.

«Este año tuvimos ‘Chhaava‘que fue una buena ruptura de la hora [$57 million] película. Pero aparte de eso, nada más ha sido de esa liga. En cambio, hemos tenido una gama de películas de tamaño mediano en el INR150-200 crore [$17-22 million]El trabajo de soporte «, dijo Kapoor.» Eso le da a la industria más estabilidad y menos dependencia de una o dos estrellas o franquicias. Es un tipo de crecimiento más saludable «.

El cambio representa una evolución significativa en el comportamiento de la audiencia después de la pandemia. Donde 2024 vio estiramientos prolongados sin lanzamientos importantes, lo que condujo al fenómeno inusual de los relanzamientos clásicos de películas que llenan los horarios de los teatro, este año ha demostrado que el público resultará en el contenido de calidad en los géneros, no solo las espectáculos de acción.

Sin embargo, Kapoor advierte contra la complacencia. «Idealmente, no debemos estar satisfechos con el mismo número que se mantiene. Cualquier industria debería considerar el crecimiento del 8-10% año tras año. Eso no ha sucedido en los últimos dos años», dice.

“El público esencialmente reacciona a los trailers y a otros elementos como la música y el elenco estrella, en gran parte [more] de lo que es la historia o el tema de la película «, señala Kapoor, enfatizando que la estrategia de precios ha desempeñado un papel crucial. Cita el éxito de» Saiyaara «, señalando que los anuncios de descuento temprano permitieron que la mayoría del público vea a los precios de los boletos más cercanos a INR150-200 ($ 1.70-2.25) en lugar de los precios de Premium de INR250-300 ($ 2.85-3.40), incluso en más grandes.

Mirando hacia el futuro, Kapoor destacó la precuela de «Kantara» en el idioma kannada de octubre como un posible éxito pan-india, junto con el título en hindi «Dhurandhar» y la entrada de franquicia sobrenatural de Maddock Films «Thama». También señaló la pizarra en idioma telugu liderado por las estrellas y la anticipación temprana alrededor de «Ramayan», programada para Diwali 2026.

Mientras que el teatral muestra signos de recuperación, el sector de transmisión enfrenta una realidad más aleccionadora. «Las suscripciones se han estancado», afirma Kapoor sin rodeos. «Las 100 millones de suscripciones que están allí en India, ese número no va a aumentar. El modelo de suscripción pagado ha encontrado cierta saturación. En un país como India, donde la idea de pagar el entretenimiento aún no está profundamente arraigada, el crecimiento tendrá que provenir de modelos con anuncios publicitarios», dice. Señaló que las plataformas ya han reducido los costos de adquisición de películas en casi un 50%, remodelando la economía de la producción.

«Las plataformas anteriores estaban dispuestas a pagar una gran prima para adquirir una gran película teatral», explica Kapoor. «Hoy, son mucho más cautelosos. No están adquiriendo muchas películas más pequeñas. TAMBIÉN PELÍCULAS MÁS GRANDES, están tratando de negociar más duro». La respuesta ha sido un eje de los modelos publicitados. Prime Video ya ha introducido anuncios en India, mientras que Netflix está explorando opciones similares a nivel mundial.

La fusión de Jiocinema-Hotstar a principios de este año resultó en el relanzamiento como Jiostar, creando una nueva dinámica a medida que la plataforma se vuelve más activa en la adquisición de contenido.

Si bien el público de nivel 2 y nivel 3 ahora es central para las estrategias de streamer, Kapoor dice que el cambio llevará tiempo. “De todos los espectáculos originales realizados en el último año y medio, hasta el 49% tienen su sede en Mumbai o Delhi. Eso sesga la representación, porque juntas esas ciudades contribuyen apenas el 7% del OTT [streaming] audiencia «, dice.» El impacto real de la orientación de nivel 2 y 3 solo puede ser visible en otro año más o menos «.

La televisión, mientras tanto, continúa subestimando, argumenta Kapoor. «La televisión tiene un problema de percepción. Está estancado pero no muriendo, con alrededor de 900 millones de espectadores, mucho más que OTT. El problema más grande es que los anunciantes se mudan, lo que crea una narración de declive», dice.

Cuando se le preguntó cómo los tres sectores principales, teatral, transmisión y televisión, pueden crecer en un país de 1.400 millones, Kapoor señala nuevos formatos. «El contenido vertical más corto es donde puede llegar el crecimiento. En China, los micro-dramas han superado la teatral. India es un mercado de los teléfonos inteligentes, por lo que tenemos que mirar los formatos que se ajustan a esa pantalla», dice.

El desafío sigue siendo significativo: si bien la población de la India sugiere un potencial masivo del mercado, Kapoor estima que toda la economía de contenido se ha construido alrededor del 10-15% de la población, con el 25% del país que queda «los medios de comunicación» sin acceso a televisión o teléfonos inteligentes.

Kapoor también señala la recuperación de Hollywood en India este año. «Hollywood realmente ha regresado … Este año, varias películas han funcionado bien. ‘F1’ » Superman ‘y’ Jurassic World ‘lo han hecho bien. El contenido internacional también es una forma de involucrar más al mercado», dice.