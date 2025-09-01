Bollywood Film ‘Love in Vietnam’ Lands China Distribution Def así

Zee Studios‘Próximo drama romántico de Bollywood «Amor en Vietnam«Ha asegurado un lanzamiento teatral de 10,000 pantallas en Porcelanacon Shanghai YC Media y Film adquiriendo derechos de distribución para un despliegue de Navidad 2025.

La saga de amor musical dirigida por Rahhat Shah Kazmi, protagonizada por Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur, el actor vietnamés Kha Gnan y los versos de Bollywood Farida Jalal, Raj Babbar y Gulisha Grover Indian Theaur Theatrical Lanzamiento el 12 de septiembre.

Filmado en lugares en Vietnam y Punjab, India, «Love in Vietnam» es una rara colaboración cinematográfica entre India y Vietnam.

La película es producida por el Capitán Rahul Bali, Blue Lotus Pictures, Innovations India, Rahat Kazmi Film Studios y Productions, Zebaish Entertainment, Tariq Khan Productions, Mango Tree Entertainment y Samten Hills, Dalat.

«‘Love in Vietnam’ ha sido un proyecto de ensueño. Hemos puesto nuestro corazón y alma en esta película, y es realmente una cuestión de orgullo, ya que hemos creado historia al adquirir 10,000 pantallas en China incluso antes de nuestro lanzamiento de la India», dijo el director Kazmi.

Umesh Kumar Bansal, CBO de Zee Studios, agregó: «‘Love in Vietnam’ es una conmovedora historia de amor y una película en la que realmente creemos. El amor es algo que trasciende en los países y continentes y ‘Love in Vietnam’ perfectamente. La película se lanzará en China en 10,000 pantallas durante la Navidad 2025 que es histórica».

Jessica Zhen, socia de la División Internacional de Distribución de Películas en Shanghai YC Media & Film, citó la inspiración de la historia del éxito de ventas «Madonna In A Fur Coat» y la colaboración de Vietnam-India como sorteos iniciales. «Cuando nuestro equipo vio el corte áspero de la película, nos apegamos tanto. No es solo una película, sino un viaje de emociones que toca su corazón, independientemente del lenguaje y las barreras culturales», dijo Zhen.

Girish Johar, jefe de distribución e ingresos en Zee Studios, agregó: «‘El amor en Vietnam’ es una historia tan indígena con un toque internacional. Creemos firmemente que es una historia que tocará y resonará al público en todo el mundo, y con esta adquisición histórica, apuntamos a llegar a los fanáticos de las películas de Bollywood en China».