Boletos de Whoosh Descuento hasta IDR 50,000 en la promoción de Savetember Ceria, consulte el horario

Yakarta, Viva – PT Cicatriz Volver a presentar promociones atractivas para la comunidad de usuarios Homicidioa través de un programa titulado «Savetember alegre».

El Secretario Corporativo del Gerente General (GM), KCIC, Sillaunisa, Eva dijo que esta promoción es una forma de apreciación de KCIC a la comunidad de usuarios leales de Whoosh, así como a las personas que desean sentir el primer viaje de tren rápido en el sudeste de Asia.

«A través de Promoción Savetember CeriaKCIC quiere brindar oportunidades más amplias para que el público disfrute de viajes rápidos, seguros y cómodos a tasas más eficientes «, dijo Eva en su declaración, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Hay descuentos de hasta Rp 50,000 por el período de pedido del 17 al 19 de septiembre de 2025 y la salida del 22 al 24 de septiembre de 2025.

«Con un total de asientos que obtienen una promoción que alcanza los 9.990 asientos», dijo.

Aquí hay un horario de viaje incluido en la alegre promoción de Savetember:

Relaciones: los Sumalon Tgresses:

1. G1051 (18:25)

2. G1055 (19:25)

3. G1059 (20:25)

Relación líder de suma – Ilin

1. G1058 (19:35)

2. G1060 (20:05)

3. G1062 (20:35).

La alegre promoción de Savetember viene en dos esquemas de compra:

1. Promoción regular – RP. 25,000 descuentos, período de ventas a partir del 17 de septiembre de 2025 a las 09.00 al 19 de septiembre de 2025 a las 17.00

2. Promoción de venta flash – RP. 50,000 descuentos, período de ventas el 19 de septiembre de 2025 a las 12:00 -13: 00.

Los términos y condiciones para la alegre promoción de Savetember son los siguientes:

1. La promoción solo se aplica a los boletos de Whoosh Halim -Padalarang Route/Tegalluar resumen o viceversa

2. Promoción válida solo para boletos de clase económica premium

3. Los boletos se pueden comprar en todos los canales de ventas de acuerdo con el período de ventas de cada promoción

4. La tarifa que aparece en el canal de ventas es una tarifa que ha recibido un precio con descuento

5. La promoción de la venta flash no se aplica al pedido a través de la reserva del grupo Whoosh

6. El propietario de la tarjeta Wheosher frecuente puede canjear el horario que obtiene una promoción

7. Los boletos se pueden cancelar y cambiar los horarios de acuerdo con los términos y condiciones aplicables.

Para obtener más información, las personas pueden comunicarse con el servicio al cliente en la estación o contactar al Centro de KCIC hasta 150909, WhatsApp Chat con 0811-88888-111 Correo electrónico a cs@kcic.co.id, así como a través de DM a Instagram @keretacepat_id.