Boletos de Netflix House Philadelphia a la venta, precios revelados

Los boletos ya están a la venta para Netflixprimero Casa de Netflix Ubicación, inaugural el 12 de noviembre en King of Prussia en Filadelfia.

El lugar de entretenimiento y compras permanentes será libre de ingresar, pero la mayoría de las experiencias virtuales y actividades prácticas serán ofrecidas.

Hasta el martes, los boletos para Netflix House Filadelfia están a la venta exclusivamente para los titulares de tarjetas de crédito Mastercard en Netflixhouse.com/philadelphia. El 14 de octubre, los boletos saldrán a la venta para aquellos que se hayan agregado a la lista de espera con la venta de entradas públicas que se abre el 17 de octubre.

Entre las ofertas con boleto disponibles en Netflix House Filadelfia el día de la inauguración estarán «Actividades de características» «Miércoles: Eva de los Outcasts» y «One Piece: Quest For The Devil Fruit», así como los Virtuales de Netflix y las 9 Top 9 Mini Golf Experiences.

Aunque Netflix dice que los precios variarán dependiendo de la fecha, la hora y la actividad de la actividad o característica elegida, el streamer ha esbozado a continuación como el precio base para Netflix House Filadelfia:

Características de la experiencia Entradas: a partir de $ 39

Tickets de Netflix Virtuals: a partir de $ 25

Top 9 boletos de mini golf: a partir de $ 15

Separan de los eventos con boletos y las operaciones de fotos y las bocados de Netflix, «un restaurante informal y de servicio completo con comida y cócteles artesanales que se reproducen en historias y personajes populares de Netflix». Además, aquellos con entrada gratuita «pueden ver eventos exclusivos de los fanáticos en el Teatro Tudum y pasar por la tienda de Netflix para llevarse a casa mercancía exclusiva de Netflix House de Filadelfia».

Vea a continuación la Netflix House Filadelfia Ofreciendo descripciones, según Netflix: