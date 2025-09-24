Boletos de gira de John Mulaney: comprar en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

John Mulaney Volveré en sus viejos terrenos el próximo verano para un espectáculo en el Wrigley Field de Chicago.

El comediante ganador del Emmy, un nativo de Chicago, traerá su gira en curso «John Mulaney: Mister lo que sea», al famoso estadio de béisbol de la ciudad el sábado 11 de julio de 2026. El espectáculo marca la primera vez que un comediante realizará Standup en el icónico ballpark.

Los boletos están actualmente disponibles para la nueva fecha, además de todas sus fechas de gira restantes, en Bandeja, Asientos vívidos, Masterero y Seatgeek.

Mulaney anunció la noticia durante la séptima entrada de la transmisión de los Cachorros contra los Mets el martes por la noche, después de cantar «Take Me Out to the Ballgame» a la multitud.

La fecha del estadio 2026 se expande en la gira «Mister There» de Mulaney, que se lanzó en 2025 y agotó ciudades en todo el país. Anteriormente, realizó la gira «From Scratch», que luego fue adaptada a su especial «Baby J.» de 2023 Netflix.

Fuera del standup, Mulaney regresó a Netflix con una segunda temporada de su programa de entrevistas «Everybody’s In LA» a principios de este año. «Everybody’s Live» es una consecuencia de «John Mulaney Presents: Everybody’s in Los Ángeles», que se emitió durante seis días en mayo pasado durante el Netflix es un festival de bromas.

Echa un vistazo a todas las fechas de la gira «Mister» de Mulaney a continuación y compra boletos aquí. Mira más de la Los mejores comediantes de gira este año aquí.

27 de junio de 2025 – Newark, NJ

28 de junio de 2025 – Verona, NY

29 de junio de 2025 – Lenox, MA

10 de agosto de 2025 – Halifax, NS

6 de septiembre de 2025 – Canandaigu, NY

13 de septiembre de 2025 – Vancouver, BC

25 de septiembre de 2025 – Boston, MA

26 de septiembre de 2025 – Boston, MA

27 de septiembre de 2025 – Boston, MA

28 de septiembre de 2025 – Boston, MA

2 de octubre de 2025 – Durham, NC

3 de octubre de 2025 – Durham, NC

4 de octubre de 2025 – Durham, NC

5 de octubre de 2025 – North Charleston, SC

10 de octubre de 2025 – Saratoga, CA

11 de octubre de 2025 – Las Vegas, NV

12 de octubre de 2025 – San Diego, CA

16 de octubre de 2025 – Detroit, yo

17 de octubre de 2025 – Detroit, yo

23 de octubre de 2025 – Pittsburgh, PA

24 de octubre de 2025 – Cleveland, Oh

25 de octubre de 2025 – Cleveland, Oh

26 de octubre de 2025 – Cleveland, Oh

6 de noviembre de 2025 – Dallas, TX

7 de noviembre de 2025 – Dallas, TX

8 de noviembre de 2025 – Houston, TX

13 de noviembre de 2025 – Austin, TX

14 de noviembre de 2025 – Austin, TX

15 de noviembre de 2025 – Austin, TX

21 de noviembre de 2025 – San Francisco, CA

22 de noviembre de 2025 – San Francisco, CA

23 de noviembre de 2025 – Oakland, CA

6 de diciembre de 2025 – Tampa, FL

7 de diciembre de 2025 – Hollywood, FL

10 de diciembre de 2025 – Orlando, FL

11 de diciembre de 2025 – Orlando, FL

12 de diciembre de 2025 – Atlanta, GA

13 de diciembre de 2025 – Atlanta, GA

18 de diciembre de 2025 – Washington, DC

19 de diciembre de 2025 – Washington, DC

20 de diciembre de 2025 – Washington, DC

21 de diciembre de 2025 – Washington, DC