Boletos de descuento de Pelita Air hasta RP 808,000 en el 80º Día de la Independencia de Indonesia, así es como obtenerlo

Yakarta, Viva -Pelita Air lanzó una promoción especial titulada «Merdeka Sortice» en el 80 ° Día de la Independencia de Indonesia, con fantásticos descuentos de hasta Rp 808,000 para compras boleto de avión Return-go (pp).

El vicepresidente (vicepresidente) de la comunicación corporativa de PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, enfatizó, Pertamina continúa alentando a las filas del grupo a proporcionar los mejores servicios que tienen un impacto en la comunidad.

Según él, el programa de promoción de Pelita Air también es parte del agradecimiento a la comunidad y el apoyo al sector turístico nacional.

«El impulso de la independencia es el momento adecuado para Pertamina Group, a través de Pelita Air, para invitar a las personas a explorar Indonesia de una manera más fácil y asequible», dijo Fadjar en su declaración, el sábado 16 de agosto de 2025.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso

«Esperamos que la promoción de Pelita Air también pueda fomentar el crecimiento del sector turístico, fortalecer la conectividad y proporcionar experiencias de vuelo memorables para los clientes», dijo.

Para obtener información, esta promoción se aplica a todos ruta doméstica (excepto Yogyakarta y Palembang), y rutas internacional a saber, Singapur. El truco es pedir boletos a través del sitio web o aplicación de Pelita Air Mobile el 17 de agosto de 2025, y disfrutar de vuelos de ensueño en el período 1 de septiembre – 28 de octubre de 2025.

Para los turistas locales y extranjeros que desean explorar la belleza de la naturaleza, la cultura culinaria e indonesia, este es el momento adecuado para planificar unas vacaciones. Es decir, comenzando desde el encanto de Bali, el calor de Lombok, hasta la belleza de las grandes ciudades de Indonesia. Todo se puede disfrutar a un precio mucho más asequible.

Además, Pelita Air también continúa fortaleciendo sus alas en la industria nacional de la aviación. A principios de agosto, la aerolínea recibió oficialmente un avión 14 en su flota, trayendo nuevas noticias para los pasajeros que esperaban servicios más amplios y modernos.

Además de presentar un nuevo avión, Pelita Air también se preparó para abrir su primera ruta internacional a Singapur. La apertura de la ruta de Singapur es un paso estratégico para Pelita Air para expandir la conectividad y atraer turistas extranjeros.

Con esta ruta, los turistas indonesios pueden disfrutar de un acceso rápido al centro de negocios y turismo del sudeste asiático, mientras que los turistas extranjeros explorarán más fácilmente los destinos superiores del archipiélago como Bali, Lombok y Sorong.