Bojan Hodak sobre el tema de Thom Haye, Chaos Psim vs Persib Supporters

Yakarta, Viva – Noticias sobre comentarios del entrenador Perseguidor Bandung, Bojan Hodak Relacionado con el problema de transferencia Thom Haye Conviértete en un lector cazado Viva Sport Durante el lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: La clasificación de la Super League: Borneo FC Gusur Persija en Puncak, Persib atrapado en el medio del tablero



Aún sobre Maung Bandung, también hay noticias sobre el choque de seguidores de Persib y Psim yogyakarta Después del partido que se celebró en el Sultan Agugg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

Leer también: Ricuh partidarios Después del partido de Psim vs Persib, un autobús fue destruido e intervino la policía



5. US Open 2025: la tenista indonesia Janice Tjen se inspiró en Emma Raducanu, lista para enfrentar un ídolo en la segunda mitad

Leer también: Bojan Hodak da noticias sobre Thom Haye Únete a Persib Bandung



La hija indonesia Janice Tjen está en el centro de atención después de la calificación para la segunda ronda del US Open 2025. En la próxima ronda, Janice Will Frente a estrellas de tenis de InglaterraEmma Raducanu, una figura que resultó ser su inspiración hasta ahora.

Raducanu una vez hizo historia al ganar el US Open 2021 con el estado de calificaciones. Este logro se convirtió en una gran motivación para Janice, quien ahora también vino del camino de calificación.

4. Ricuh partidarios después del partido PSIM vs Persib, un autobús fue destruido e intervino la policía



El autobús fue dañado por los seguidores caóticos de PSIM vs Persib Foto : Instagram @highlightimnase

El partido de la Super League entre Psim Yogyakarta contra Persib Bandung en el Sultan Agungg Stadium, Bantul, domingo 24 de agosto de 2025 por la noche, terminó en el caos. Los enfrentamientos entre seguidores estallaron después del partido y causaron una unidad de autobuses supuestamente utilizada por un grupo de seguidores de Persib sufrió daños graves

3. Más popular: la FIFA debe pagar Rp1.2 billones al antiguo Real Madrid, Emil Audero Pecons of AC Milan

La ex estrella del Real Madrid Lassana Diarra demandó a la FIFA con respecto a la regulación del estado y la transferencia de jugadores (RSTP) en 2014. Él Gane en el Tribunal de la Unión Europea (CJEU).

En octubre de 2024, Cjeu decidió ponerse del lado de Diarra. Se declara que las regulaciones de la FIFA tienen un «riesgo financiero impredecible y muy alto».

2. Perfil de Pratama Arhan, estrella del equipo nacional indonesio que demandó por divorcio su esposa Azizah Salsha

La casa del jugador del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan, con su esposa, Azizah Salsha, Ahora al final de la bocina. Ambos fueron registrados oficialmente en un proceso de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

1. Bojan Hodak dio noticias sobre Thom Haye a Persib Bandung



Entrenador de Persib, Bojan Hodak y el entrenador asistente del oeste Sydney Wanderers,

Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak finalmente Abre una voz sobre el rumor de transfecciónR mediocampista del equipo nacional indonesio, Thom Haye, de quien se dice que está cerca del Príncipe Azul. El nombre Thom Haye últimamente estaba lleno en la conversación en el mercado de transferencias de Super League 2025/2026.