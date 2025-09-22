Bojan Hodak revela la Key Bend Arema FC de Persib con 10 jugadores

Malang, Viva – Entrenador Perseguidor Bandung Bojan Hodak reveló la importante clave detrás de la victoria 2-1 sobre el anfitrión Arema fc En el partido Súper liga 2025/2026 en el Estadio Kanjempuan, Malang Regency, Java Oriental, lunes, radica en la disciplina de los jugadores para llevar a cabo todas las instrucciones.

«Los jugadores aplican todas las instrucciones dadas bien, hasta que finalmente anotamos el segundo gol. Todo estaba en línea con las expectativas», dijo Bojan durante una sesión de conferencia de prensa después del partido en el estadio Kanjempuan.

La capacidad del jugador para traducir las instrucciones que dio hizo que la aparición de Persib sea más sólida a pesar de que tuvo que jugar con 10 personas después de que Frans Putros obtuvo una tarjeta roja.

Estaba feliz porque sus jugadores pudieron jugar con plena motivación, a pesar de que el período de preparación para el partido contra Arema FC fue bastante corto.

Sin embargo, Bojan declaró que todavía hay una serie de cosas que deben evaluarse, una de las cuales es cuestionar la efectividad de maximizar las oportunidades frente a la boca del objetivo.

Entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak

«Tenemos dos oportunidades pero golpeadas por un poste de portería, por lo que los jugadores deben aprender, por ejemplo, Arema solo tiene una oportunidad pero puede ser un objetivo», dijo.

Cuando se le preguntó sobre el nombramiento de Beckham Putra como capitán, Bojan declaró que la decisión se había convertido en un acuerdo conjunto dentro de su equipo.

Además, dijo, cuando el capitán del equipo tuvo que estar ausente en un partido, entonces el sucesor fue un jugador que tuvo más tiempo para unirse a Persib.

«Teja es el más largo, pero es un portero, por supuesto, para comunicarse bastante difícil porque está demasiado lejos. Luego, en segundo lugar, hay Beckham, por lo que le confiamos (la posición del capitán) para él», dijo.

En el mismo lugar, el jugador de Persib Bandung, Beckham Putra, expresó su felicidad porque ganó la confianza para convertirse en el capitán del equipo.

«Estoy orgulloso de poder llevar a colegas, Alhamdulillah puede ganar a pesar de que alguien recibe una tarjeta roja», dijo Beckham.

Es optimista de que esta victoria será una inyección de entusiasmo para que sus colegas se desempeñen de manera consistente en los futuros partidos.

«Después de esto jugamos en Tangerang y luego a Bangkok (jugando en ACL dos), esperamos ganar», dijo el centrocampista del equipo nacional indonesio. (Hormiga)