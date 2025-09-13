Bojan Hodak no estaba satisfecho con la actuación de Thom Haye, el equipo nacional indonesio fue amenazado con Alex Pasteor dejado atrás

VIVA – Perseguidor Bandung ganó con éxito una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026. Este feroz duelo tuvo lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: El entrenador que congeló a Mees Hilgers fue despedido, el equipo nacional indonesio fue amenazado con Alex Pasteor a FC Twente se fue



El gol único de Maung Bandung fue anotado por Uiliam Baros en el minuto 53 después de recibir un pase maduro de su colega. Estos resultados hacen que Persib continúe manteniendo una tendencia positiva en el hogar.

En esta pelea, los nuevos Persib Players hicieron su debut desde el banco. Uno de los cuales es Thom Haye. Sin embargo, mediocampista Equipo nacional Indonesia no ha podido hacer un entrenador Bojan Hodak sentirse satisfecho.

Leer también: ¡El drama termina! El futuro de Mees Hilgers finalmente se reveló



La noticia se convirtió en la más destacada por los lectores de Viva durante el sábado 13 de septiembre de 2025. Luego, qué noticias fueron más destacadas por los lectores de Viva, especialmente en los canales deportivos, el siguiente resumen:

5. Tragis Tragis Ange Postecoglou, Nottingham Forest Diamun Arsenal

Leer también: Hecho de la clase mundial Ivar Jenner en la liga holandesa, 3 años 58 partidos finalmente terminaron



Primer partido Ange postcoglou Como el nuevo gerente de Nottingham Forest se ejecuta amargamente. Su equipo tuvo que aceptar la derrota 0-3 del Arsenal en la cuarta semana de la Premier League 2025/2026 en el Emirates Stadium, Sábado por la noche, el 13 de septiembre de 2025.

Martin Zubimendi se desempeñó brillantemente al marcar dos goles, mientras que Viktor Gyokeres donó otro gol. Zubimendi abrió el marcador a través de una patada dura en la primera ronda. Después del descanso, Gyokeyes duplicó el puntaje a través de trucos de rango corto. Zubimendi luego cerró la fiesta de gol a través del encabezado del cebo de Leandro Tosseld.

4. El entrenador que congeló a Mees Hilgers fue despedido, Equipo nacional indonesio Amenazó con quedarse atrás de Alex Pasteor a FC Twente

El nombre del entrenador asistente del equipo nacional indonesio, Alex Pastoringresando al radar FC Twente para convertirse en un táctico de marca en Eredivisie 2025/2026.

La recomendación surgió de los medios holandeses, Voetbal Primeur, después de que Twente despidió oficialmente a Joseph Oosting el 4 de septiembre de 2025.

Esta situación es aún más interesante porque FC Twente se fortalece con el defensor del equipo nacional de Indonesia, Mees Hilgers. Es decir, la posibilidad de que Pastoor se encuentre con sus jugadores fomentados a nivel de club es bastante abierta.

3. La confesión de Thom Haye después de debutar en Persib Bandung, el jugador del equipo nacional dijo la primera vez …

Debut Thom Haye Junto con Persib Bandung inmediatamente se convirtió en una historia inolvidable. El centrocampista naturalizado del equipo nacional indonesio admitió que esta era la primera vez que sintió la experiencia más loca a lo largo de su carrera.

Haye bajó en la segunda mitad, precisamente en el minuto 60, reemplazando a Marc Klok. En ese momento, Persib había llevado a través del objetivo de Uilliam Barros. Sin embargo, el drama ocurrió cuando el juego se detuvo durante casi 40 minutos debido a fuertes lluvias que hicieron inundarse el campo.

Una vez que el juego se celebró nuevamente, el puntaje no cambió hasta que sonó el largo silbato. Persib también confirmó una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre

2. Dijo Bojan Hodak después de que Persib Bandung rodó Persebaya

Persib Bandung Asegurar una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026 en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El gol único de Maung Bandung nació en el minuto 53 a través de la patada de Ulliam Banos que usa la asistencia madura de Berguinho. Estos resultados al mismo tiempo extienden la tendencia positiva de PERSIB en el hogar.

El entrenador de Persib, Bojan Hodak, dijo que estaba satisfecho con la lucha de sus hijos adoptivos. Según él, los jugadores mostraron un alto espíritu de lucha hasta el final de la pelea.

«El partido fue interesante para ambos equipos, pero creo que nos desempeñamos mejor. Especialmente en la primera ronda, realmente dominamos el juego», dijo Hodak después del partido.

1. Bojan Hodak no está satisfecho con el rendimiento de Thom Haye, estos 2 jugadores cosechan elogios

Persib Bandung Ganó con éxito una estrecha victoria por 1-0 sobre Persebaya Surabaya en la quinta semana de la Super League 2025/2026. Este feroz duelo tuvo lugar en el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), viernes 12 de septiembre de 2025.

El gol único de Maung Bandung fue anotado por Uiliam Baros en el minuto 53 después de recibir un pase maduro de su colega. Estos resultados hacen que Persib continúe manteniendo una tendencia positiva en el hogar.

El entrenador de Persib, Bojan Hodak, dijo que estaba satisfecho con el arduo trabajo del equipo. Según él, Persib parecía más dominante, especialmente en la primera ronda.

«Dominamos, tenemos más oportunidades, incluso hay una patada que golpeó el poste», dijo el entrenador croata después del partido.